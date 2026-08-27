Incautan todo un zoológico al crimen organizado en México | Fotos
© FotoIncautación de animales exóticos en México
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Cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos arañas, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, búfalos y hasta un camello forman parte de los 135 animales exóticos localizados y asegurados por las fuerzas mexicanas en los municipios de Tampico y Altamira, estado de Tamaulipas (norte), informó el Gabinete de Seguridad.
Del total de ejemplares incautados, indicó el organismo, al menos 35 están catalogados en peligro de extinción.
🇲🇽 Incautan todo un zoológico al crimen organizado en México— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 27, 2026
🐅Cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos arañas, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, búfalos y hasta un camello forman parte de los 135 animales exóticos localizados y asegurados por las… pic.twitter.com/xufTkWel1a
Además, se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
También fueron incautados cinco inmuebles, incluido un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho. Asimismo, se aseguraron unos 86.000 litros de diésel, diversos vehículos y otros artefactos para el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita, así como equipos de comunicación, dos armas de fuego y cartuchos.
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