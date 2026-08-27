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Incautan todo un zoológico al crimen organizado en México | Fotos
Incautan todo un zoológico al crimen organizado en México | Fotos
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Cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos arañas, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, búfalos y hasta un camello forman parte de los... 27.08.2026, Sputnik Mundo
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Del total de ejemplares incautados, indicó el organismo, al menos 35 están catalogados en peligro de extinción. Además, se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).También fueron incautados cinco inmuebles, incluido un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho. Asimismo, se aseguraron unos 86.000 litros de diésel, diversos vehículos y otros artefactos para el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita, así como equipos de comunicación, dos armas de fuego y cartuchos.
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Incautan todo un zoológico al crimen organizado en México | Fotos

22:31 GMT 27.08.2026
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Incautación de animales exóticos en México - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2026
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Cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos arañas, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, búfalos y hasta un camello forman parte de los 135 animales exóticos localizados y asegurados por las fuerzas mexicanas en los municipios de Tampico y Altamira, estado de Tamaulipas (norte), informó el Gabinete de Seguridad.
Del total de ejemplares incautados, indicó el organismo, al menos 35 están catalogados en peligro de extinción.
Además, se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
México busca limitar la doble nacionalidad: No hay que confundirla con la lealtad - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2026
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México busca limitar la doble nacionalidad: "No hay que confundirla con la lealtad"
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También fueron incautados cinco inmuebles, incluido un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho. Asimismo, se aseguraron unos 86.000 litros de diésel, diversos vehículos y otros artefactos para el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita, así como equipos de comunicación, dos armas de fuego y cartuchos.
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