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Incautan todo un zoológico al crimen organizado en México | Fotos

Incautan todo un zoológico al crimen organizado en México | Fotos

Sputnik Mundo

Cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos arañas, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, búfalos y hasta un camello forman parte de los... 27.08.2026, Sputnik Mundo

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Del total de ejemplares incautados, indicó el organismo, al menos 35 están catalogados en peligro de extinción. Además, se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).También fueron incautados cinco inmuebles, incluido un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho. Asimismo, se aseguraron unos 86.000 litros de diésel, diversos vehículos y otros artefactos para el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita, así como equipos de comunicación, dos armas de fuego y cartuchos.

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