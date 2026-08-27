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El juego se acabó: la nueva estrategia de Moscú que sentencia a Kiev

El juego se acabó: la nueva estrategia de Moscú que sentencia a Kiev

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Ucrania abrió la caja de Pandora al procurar, fallidamente, destruir la economía rusa. En respuesta, Moscú está dejando al adversario sin las más mínimas... 27.08.2026, Sputnik Mundo

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insurgentes y tverskaya

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En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:

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