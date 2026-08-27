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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
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El juego se acabó: la nueva estrategia de Moscú que sentencia a Kiev
El juego se acabó: la nueva estrategia de Moscú que sentencia a Kiev
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Ucrania abrió la caja de Pandora al procurar, fallidamente, destruir la economía rusa. En respuesta, Moscú está dejando al adversario sin las más mínimas... 27.08.2026, Sputnik Mundo
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El juego se acabó: la nueva estrategia de Moscú que sentencia a Kiev

19:00 GMT 27.08.2026
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Ucrania abrió la caja de Pandora al procurar, fallidamente, destruir la economía rusa. En respuesta, Moscú está dejando al adversario sin las más mínimas fuentes de subsistencia. Un cambio drástico de la estrategia del Kremlin constituye una sentencia demoledora al régimen ucraniano y un golpe muy doloroso para sus patrocinadores occidentales.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
01:09 Presentación del programa
02:17 ¿Por qué la nueva ofensiva contra Canadá podría sepultar definitivamente a la presidencia de Donald Trump?
31:41 Los algoritmos de las redes sociales al servicio de las sucias campañas occidentales
50:37 'Shock' en la OTAN por el inminente colapso del régimen ucraniano
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