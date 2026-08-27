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El juego se acabó: la nueva estrategia de Moscú que sentencia a Kiev
El juego se acabó: la nueva estrategia de Moscú que sentencia a Kiev
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Ucrania abrió la caja de Pandora al procurar, fallidamente, destruir la economía rusa. En respuesta, Moscú está dejando al adversario sin las más mínimas... 27.08.2026, Sputnik Mundo
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El juego se acabó: la nueva estrategia de Moscú que sentencia a Kiev
Ucrania abrió la caja de Pandora al procurar, fallidamente, destruir la economía rusa. En respuesta, Moscú está dejando al adversario sin las más mínimas fuentes de subsistencia. Un cambio drástico de la estrategia del Kremlin constituye una sentencia demoledora al régimen ucraniano y un golpe muy doloroso para sus patrocinadores occidentales.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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