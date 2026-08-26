Pintor cubano gana en un concurso de artes plásticas en Rusia | Video
09:32 GMT 26.08.2026 (actualizado: 16:25 GMT 26.08.2026)
© Sputnik / Oleg LeonovNelson Almaguer Leyva, artista plástico cubano, recibe el premio del V Concurso Internacional 'Arquitectura de la Diplomacia' en Moscú (Rusia), el 26 de agosto del 2026
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Pese a los intentos del Occidente colectivo de cancelar a Rusia, la cultura del país euroasiático "está viviendo un auténtico renacimiento del interés por todo el mundo", resaltó en su discurso de premiación la directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.
Prueba de ello, señaló, es el V Concurso Internacional 'Arquitectura de la Diplomacia', realizado anualmente por el Ministerio y que en esta edición recogió un número récord de solicitudes de participación. El certamen está encaminado a estrechar los lazos culturales entre Rusia y el resto del mundo.
Entre los galardonados está el artista plástico cubano Nelson Almaguer Leyva, cuya obra Polovinka —como le dicen en la isla a los descendientes de matrimonios mixtos ruso-cubanos— fue seleccionada por el jurado entre más de 600 obras.
🇨🇺🪆🇷🇺 Pintor cubano gana en un concurso de artes plásticas en Rusia— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 26, 2026
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"La matrioshka simboliza la maternidad, protección (...) Rusia siempre ha estado en los momentos más difíciles que lo ha necesitado Cuba y le ha tendido la mano", explica el significado de su obra Almaguer.
Como parte del tema 'Matrioshka: diálogo de ornamentos', se invitó a los artistas a reimaginar una de las imágenes más reconocibles de la cultura rusa. Los participantes tomaron la clásica forma de la muñeca matrioshka y la reinterpretaron creativamente, diseñándolas según los estilos de las culturas nacionales de sus países.
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