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Pintor cubano gana en un concurso de artes plásticas en Rusia | Video
Pintor cubano gana en un concurso de artes plásticas en Rusia | Video
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Pese a los intentos del Occidente colectivo de cancelar a Rusia, la cultura del país euroasiático "está viviendo un auténtico renacimiento del interés por todo... 26.08.2026, Sputnik Mundo
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Prueba de ello, señaló, es el V Concurso Internacional 'Arquitectura de la Diplomacia', realizado anualmente por el Ministerio y que en esta edición recogió un número récord de solicitudes de participación. El certamen está encaminado a estrechar los lazos culturales entre Rusia y el resto del mundo.Entre los galardonados está el artista plástico cubano Nelson Almaguer Leyva, cuya obra Polovinka —como le dicen en la isla a los descendientes de matrimonios mixtos ruso-cubanos— fue seleccionada por el jurado entre más de 600 obras.Como parte del tema 'Matrioshka: diálogo de ornamentos', se invitó a los artistas a reimaginar una de las imágenes más reconocibles de la cultura rusa. Los participantes tomaron la clásica forma de la muñeca matrioshka y la reinterpretaron creativamente, diseñándolas según los estilos de las culturas nacionales de sus países.
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Pintor cubano gana en un concurso de artes plásticas en Rusia | Video

09:32 GMT 26.08.2026 (actualizado: 16:25 GMT 26.08.2026)
© Sputnik / Oleg LeonovNelson Almaguer Leyva, artista plástico cubano, recibe el premio del V Concurso Internacional 'Arquitectura de la Diplomacia' en Moscú (Rusia), el 26 de agosto del 2026
Nelson Almaguer Leyva, artista plástico cubano, recibe el premio del V Concurso Internacional 'Arquitectura de la Diplomacia' en Moscú (Rusia), el 26 de agosto del 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2026
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Pese a los intentos del Occidente colectivo de cancelar a Rusia, la cultura del país euroasiático "está viviendo un auténtico renacimiento del interés por todo el mundo", resaltó en su discurso de premiación la directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.
Prueba de ello, señaló, es el V Concurso Internacional 'Arquitectura de la Diplomacia', realizado anualmente por el Ministerio y que en esta edición recogió un número récord de solicitudes de participación. El certamen está encaminado a estrechar los lazos culturales entre Rusia y el resto del mundo.
Entre los galardonados está el artista plástico cubano Nelson Almaguer Leyva, cuya obra Polovinka —como le dicen en la isla a los descendientes de matrimonios mixtos ruso-cubanos— fue seleccionada por el jurado entre más de 600 obras.
"La matrioshka simboliza la maternidad, protección (...) Rusia siempre ha estado en los momentos más difíciles que lo ha necesitado Cuba y le ha tendido la mano", explica el significado de su obra Almaguer.
Como parte del tema 'Matrioshka: diálogo de ornamentos', se invitó a los artistas a reimaginar una de las imágenes más reconocibles de la cultura rusa. Los participantes tomaron la clásica forma de la muñeca matrioshka y la reinterpretaron creativamente, diseñándolas según los estilos de las culturas nacionales de sus países.
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