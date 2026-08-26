https://noticiaslatam.lat/20260826/como-ucrania-abandono-su-prosperidad-real-por-promesas-que-nunca-se-cumplieron-1174808639.html
Cómo Ucrania abandonó su prosperidad real por promesas que nunca se cumplieron
Cómo Ucrania abandonó su prosperidad real por promesas que nunca se cumplieron
Sputnik Mundo
Ucrania vive una realidad difícil de ocultar: a sus 35 años de independencia, al país nunca le ha ido tan bien como cuando mantenía estrechas relaciones con... 26.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-26T15:00+0000
2026-08-26T15:00+0000
2026-08-26T15:00+0000
de moscú a la habana
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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1a/1174808789_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ac909f1a31b40b34190ab7d724590b87.jpg
Cómo Ucrania abandonó su prosperidad real por promesas que nunca se cumplieron
Sputnik Mundo
Cómo Ucrania abandonó su prosperidad real por promesas que nunca se cumplieron
2026-08-26T15:00+0000
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PT48M43S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
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Cómo Ucrania abandonó su prosperidad real por promesas que nunca se cumplieron
Ucrania vive una realidad difícil de ocultar: a sus 35 años de independencia, al país nunca le ha ido tan bien como cuando mantenía estrechas relaciones con Rusia. No obstante, la propaganda occidental logró convencerlos de abandonar esa prosperidad por promesas de integración europea que nunca se cumplieron.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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Avances e introducción del programa
02:51
Cómo le ha ido a Ucrania desde su secesión de la URSS
20:01
El futuro de Ucrania, desde la perspectiva de Rusia
23:29
La alternativa rusa al comercio entre Asia y Europa gana protagonismo
28:40
Cómo puede responder Rusia a los atracos de EEUU y Europa contra su flota comercial
33:37
Desdolarización, el doble filo de la nueva guerra económica de EEUU contra Irán