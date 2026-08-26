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De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
https://noticiaslatam.lat/20260826/como-ucrania-abandono-su-prosperidad-real-por-promesas-que-nunca-se-cumplieron-1174808639.html
Cómo Ucrania abandonó su prosperidad real por promesas que nunca se cumplieron
Cómo Ucrania abandonó su prosperidad real por promesas que nunca se cumplieron
Sputnik Mundo
Ucrania vive una realidad difícil de ocultar: a sus 35 años de independencia, al país nunca le ha ido tan bien como cuando mantenía estrechas relaciones con... 26.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-26T15:00+0000
2026-08-26T15:00+0000
de moscú a la habana
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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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2026
Sputnik Mundo
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252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Cómo Ucrania abandonó su prosperidad real por promesas que nunca se cumplieron
Sputnik Mundo
Cómo Ucrania abandonó su prosperidad real por promesas que nunca se cumplieron
2026-08-26T15:00+0000
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Sputnik Mundo
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MIA „Rossiya Segodnya“
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видео
видео

Cómo Ucrania abandonó su prosperidad real por promesas que nunca se cumplieron

15:00 GMT 26.08.2026
© Sputnik
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Ucrania vive una realidad difícil de ocultar: a sus 35 años de independencia, al país nunca le ha ido tan bien como cuando mantenía estrechas relaciones con Rusia. No obstante, la propaganda occidental logró convencerlos de abandonar esa prosperidad por promesas de integración europea que nunca se cumplieron.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
00:00 Avances e introducción del programa
02:51 Cómo le ha ido a Ucrania desde su secesión de la URSS
20:01 El futuro de Ucrania, desde la perspectiva de Rusia
23:29 La alternativa rusa al comercio entre Asia y Europa gana protagonismo
28:40 Cómo puede responder Rusia a los atracos de EEUU y Europa contra su flota comercial
33:37 Desdolarización, el doble filo de la nueva guerra económica de EEUU contra Irán
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