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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
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Un montaje con consecuencias graves: ¿quién busca enfrentar a Latinoamérica con Rusia?
Un montaje con consecuencias graves: ¿quién busca enfrentar a Latinoamérica con Rusia?
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Todo está listo para fabricar 'pruebas' de la supuesta colaboración rusa con el crimen latinoamericano. Los autores del montaje pretenden matar dos pájaros de... 20.08.2026, Sputnik Mundo
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Un montaje con consecuencias graves: ¿quién busca enfrentar a Latinoamérica con Rusia?

19:00 GMT 20.08.2026
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Todo está listo para fabricar 'pruebas' de la supuesta colaboración rusa con el crimen latinoamericano. Los autores del montaje pretenden matar dos pájaros de un tiro: engrosar la ofensiva contra Moscú al lograr la implicación de una América Latina que, al mismo tiempo, se debilitará a sí misma frente a las pretensiones hegemónicas occidentales.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
01:10 Presentación del programa
02:22 El intento de minar las relaciones Rusia-Latinoamérica
22:32 El doble error del nuevo Gobierno colombiano en el manejo del terremoto
43:41 Militares estadounidenses se niegan a morir en la guerra contra Irán
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