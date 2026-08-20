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Un montaje con consecuencias graves: ¿quién busca enfrentar a Latinoamérica con Rusia?
Un montaje con consecuencias graves: ¿quién busca enfrentar a Latinoamérica con Rusia?
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Todo está listo para fabricar 'pruebas' de la supuesta colaboración rusa con el crimen latinoamericano. Los autores del montaje pretenden matar dos pájaros de... 20.08.2026, Sputnik Mundo
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Un montaje con consecuencias graves: ¿quién busca enfrentar a Latinoamérica con Rusia?
Todo está listo para fabricar 'pruebas' de la supuesta colaboración rusa con el crimen latinoamericano. Los autores del montaje pretenden matar dos pájaros de un tiro: engrosar la ofensiva contra Moscú al lograr la implicación de una América Latina que, al mismo tiempo, se debilitará a sí misma frente a las pretensiones hegemónicas occidentales.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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