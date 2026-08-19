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EEUU ya no puede proyectar fuerzas en Asia y sus aliados lo notan

EEUU ya no puede proyectar fuerzas en Asia y sus aliados lo notan

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Culmina el plazo de 60 días pactado entre EEUU e Irán para alcanzar un nuevo acuerdo de paz… y no hay paz. ¿La quiso alguna vez Washington? Entretanto, Irán... 19.08.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:

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