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Un portaviones de EEUU en el Pacífico podría ser llevado hacia Oriente Medio, según reportes
Un portaviones de EEUU en el Pacífico podría ser llevado hacia Oriente Medio, según reportes
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El USS George Washington reemplazaría al USS Abraham Lincoln, que, desde mayo, se encuentra en Oriente Medio como parte de la ofensiva que Estados Unidos... 16.08.2026, Sputnik Mundo
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Según un medio occidental, la decisión se habría tomado tras problemas de abastecimiento y reportes sobre la salud mental de los tripulantes, cuya estadía se ha prolongado más de lo anunciado por las autoridades estadounidenses. La decisión ha generado nerviosismo entre los aliados de Washington en el Pacífico, pero el jefe del Comando de Operaciones Especiales de EEUU, Frank Bradley, ha declarado que las fuerzas especiales están listas para intensificar los ejercicios regionales durante una visita que realizó a Manila.
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Un portaviones de EEUU en el Pacífico podría ser llevado hacia Oriente Medio, según reportes

04:30 GMT 16.08.2026 (actualizado: 05:26 GMT 16.08.2026)
© Zachary PearsonEl USS Abraham Lincoln.
El USS Abraham Lincoln. - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
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El USS George Washington reemplazaría al USS Abraham Lincoln, que, desde mayo, se encuentra en Oriente Medio como parte de la ofensiva que Estados Unidos emprendió contra Irán, en colaboración con Israel.
Según un medio occidental, la decisión se habría tomado tras problemas de abastecimiento y reportes sobre la salud mental de los tripulantes, cuya estadía se ha prolongado más de lo anunciado por las autoridades estadounidenses.
La decisión ha generado nerviosismo entre los aliados de Washington en el Pacífico, pero el jefe del Comando de Operaciones Especiales de EEUU, Frank Bradley, ha declarado que las fuerzas especiales están listas para intensificar los ejercicios regionales durante una visita que realizó a Manila.
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