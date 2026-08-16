https://noticiaslatam.lat/20260816/india-usara-robots-microscopicos-para-curar-el-cancer-de-mama-1174685306.html
India usará robots microscópicos para curar el cáncer de mama
India usará robots microscópicos para curar el cáncer de mama
Sputnik Mundo
El futuro de la lucha contra el cáncer podría ser microscópico. Científicos indios desarrollaron nanorrobots capaces de desplazarse hacia los tumores y... 16.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-16T15:00+0000
2026-08-16T15:00+0000
2026-08-16T15:00+0000
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India usará robots microscópicos para curar el cáncer de mama
Sputnik Mundo
India usará robots microscópicos para curar el cáncer de mama
2026-08-16T15:00+0000
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Sputnik Mundo
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India usará robots microscópicos para curar el cáncer de mama
El futuro de la lucha contra el cáncer podría ser microscópico. Científicos indios desarrollaron nanorrobots capaces de desplazarse hacia los tumores y activarse con luz infrarroja para generar calor y destruir células cancerosas, una estrategia que busca atacar el tumor con mayor precisión.
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Investigadores indios desarrollan nanorrobots para tratar el cáncer de mama