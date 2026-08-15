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'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
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Putin supervisa la flota en medio de las tensiones
Putin supervisa la flota en medio de las tensiones
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Occidente tendrá que responder por sus actos de "piratería y saqueo", advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin, a bordo del imponente crucero lanzamisiles... 15.08.2026, Sputnik Mundo
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Putin supervisa la flota en medio de las tensiones

15:00 GMT 15.08.2026
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Occidente tendrá que responder por sus actos de "piratería y saqueo", advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin, a bordo del imponente crucero lanzamisiles Varyag, en el marco de la fase final de los ejercicios navales de la Flota del Pacífico rusa.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Verónica Lygina abordan:
00:00 Introducción del programa
01:09 Colombia, golpeada por un devastador terremoto
17:11 Extraña conducta del Gobierno de Colombia al no aceptar ayuda internacional
28:30 Putin inspecciona los ejercicios de la Flota del Pacífico
33:27 Rusia advierte a Occidente que responderá a su piratería
46:26 El mundo celebra el centenario del nacimiento de Fidel Castro
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