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Putin supervisa la flota en medio de las tensiones

Putin supervisa la flota en medio de las tensiones

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Occidente tendrá que responder por sus actos de "piratería y saqueo", advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin, a bordo del imponente crucero lanzamisiles... 15.08.2026, Sputnik Mundo

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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Verónica Lygina abordan:

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