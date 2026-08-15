https://noticiaslatam.lat/20260815/putin-supervisa-la-flota-en-medio-de-las-tensiones-1174683591.html
Putin supervisa la flota en medio de las tensiones
Putin supervisa la flota en medio de las tensiones
Sputnik Mundo
Occidente tendrá que responder por sus actos de "piratería y saqueo", advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin, a bordo del imponente crucero lanzamisiles... 15.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-15T15:00+0000
2026-08-15T15:00+0000
2026-08-15T15:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0f/1174683423_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_02fb73702bcb4e85f3ec7d2e5170e148.jpg
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Verónica Lygina abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0f/1174683423_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f8ac61f905fc2ef9d8a2858ca15ed448.jpg
Putin supervisa la flota en medio de las tensiones
Sputnik Mundo
Putin supervisa la flota en medio de las tensiones
2026-08-15T15:00+0000
true
PT57M27S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Putin supervisa la flota en medio de las tensiones
Occidente tendrá que responder por sus actos de "piratería y saqueo", advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin, a bordo del imponente crucero lanzamisiles Varyag, en el marco de la fase final de los ejercicios navales de la Flota del Pacífico rusa.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Verónica Lygina abordan:
00:00
Introducción del programa
01:09
Colombia, golpeada por un devastador terremoto
17:11
Extraña conducta del Gobierno de Colombia al no aceptar ayuda internacional
28:30
Putin inspecciona los ejercicios de la Flota del Pacífico
33:27
Rusia advierte a Occidente que responderá a su piratería
46:26
El mundo celebra el centenario del nacimiento de Fidel Castro