https://noticiaslatam.lat/20260814/espana-prorroga-la-explotacion-de-la-central-nuclear-de-almaraz-hasta-junio-de-2030-1174668591.html

España prorroga la explotación de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030

España prorroga la explotación de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030

Sputnik Mundo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (Miteco) extendió hasta junio de 2030 el permiso de explotación para las dos... 14.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-14T08:55+0000

2026-08-14T08:55+0000

2026-08-14T08:55+0000

españa

planta nuclear

ecología

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0b/16/1118494838_0:225:1720:1193_1920x0_80_0_0_168a933ea90cc7906404f23535f1e578.jpg

"Esta orden producirá efectos a partir del día siguiente a su notificación a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, AIE, y tendrá validez para ambas Unidades hasta el 8 de junio de 2030, inclusive", dice la disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).El documento señala que "la crisis en Oriente Medio ha supuesto una disrupción en el contexto energético global, incrementando y añadiendo volatilidad de forma significativa a los precios de los combustibles fósiles, entre ellos el gas natural"."A pesar de estar España más preparada gracias a los avances que se han llevado a cabo en transición energética, este contexto sobrevenido de precios elevados y mayor volatilidad e incertidumbre incrementa la exposición del país, la ciudadanía y el tejido productivo a la vulnerabilidad que supone la dependencia de estos combustibles", agrega el texto.Según el Miteco, se trata de "extensión limitada y coyuntural" para "moderar la exposición de los consumidores españoles a unos picos de precio no previstos anteriormente" mientras se van impulsando las energías renovables y las medidas del almacenamiento como "soluciones estructurales a la exposición y vulnerabilidad que suponen la dependencia de combustibles fósiles importados".La extensión limitada de las dos unidades de la central, de 31 y 19 meses, "no altera la fecha de cierre de todo el parque nuclear en el año 2035", aclaró el ministerio.Ubicada a orillas del río Tajo a las afueras de Almaraz, en la provincia de Cáceres (oeste), la central nuclear de Almaraz consta de dos reactores de agua ligera a presión, cuya potencia eléctrica es de 1.049,43 MW y de 1.044,45 MW, respectivamente. La planta es propiedad de las empresas Iberdrola Generación Nuclear (53%), Endesa Generación (36%) y Gas Natural Fenosa Generación (11%).

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

planta nuclear, ecología