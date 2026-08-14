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A 100 años de Fidel: su legado frente al hegemonismo occidental
A 100 años de Fidel: su legado frente al hegemonismo occidental
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A un siglo de su nacimiento, Fidel Castro sigue siendo una figura emblemática que forma parte de la historia del siglo XX. Pero más allá del líder firme contra... 14.08.2026, Sputnik Mundo
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A 100 años de Fidel: su legado frente al hegemonismo occidental
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A 100 años de Fidel: su legado frente al hegemonismo occidental
15:00 GMT 14.08.2026 (actualizado: 16:45 GMT 14.08.2026)
A un siglo de su nacimiento, Fidel Castro sigue siendo una figura emblemática que forma parte de la historia del siglo XX. Pero más allá del líder firme contra la injerencia extranjera y del comandante hubo una persona con convicciones, carácter y una particular manera de relacionarse con los demás.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Camilo Rodríguez, Verónica Lygina y Denis Lukiánov abordan estos temas:
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Avances e introducción del programa
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