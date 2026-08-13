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EEUU mueve sus piezas: un nuevo eje militar podría reconfigurar a Sudamérica
EEUU mueve sus piezas: un nuevo eje militar podría reconfigurar a Sudamérica
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Congresistas estadounidenses propusieron que Ecuador sea designado como "aliado importante extra-OTAN", abriendo espacios a cuestionamientos sobre si... 13.08.2026, Sputnik Mundo
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Congresistas estadounidenses propusieron que Ecuador sea designado como "aliado importante extra-OTAN", abriendo espacios a cuestionamientos sobre si efectivamente se trata de motivos de defensa y seguridad o de presencia e influencia extranjera en la región.
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