https://noticiaslatam.lat/20260813/como-si-fuera-magia-eeuu-convierte-una-fruta-en-una-herramienta-de-poder-1174659815.html
Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder
Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder
Sputnik Mundo
El sector agrícola de México pasó por momentos de ansiedad debido a declaraciones desde EEUU de cesar la compra de aguacate proveniente del país... 13.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-13T19:00+0000
2026-08-13T19:00+0000
2026-08-13T19:00+0000
insurgentes y tverskaya
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0d/1174659945_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bc44aafdc3248758715e4b64420cff58.png
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Darío Orellana dialogan sobre:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0d/1174659945_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b6a5d87c56ff6f22030c486d723248d7.png
Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder
Sputnik Mundo
Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder
2026-08-13T19:00+0000
true
PT46M39S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder
El sector agrícola de México pasó por momentos de ansiedad debido a declaraciones desde EEUU de cesar la compra de aguacate proveniente del país latinoamericano. La situación se ha revertido de forma parcial, pero dejó claro que ahora el aguacate forma parte de la estrategia política estadounidense.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Darío Orellana dialogan sobre:
01:07
Presentación del programa
02:10
La interesante jugada geopolítica en la que dos gigantes petroleros intercambian tecnología
11:27
Un alcalde japonés finalmente se atreve a decir la verdad por su nombre
17:01
La forma en que EEUU siembra, cosecha e interviene en el comercio agrícola con un socio comercial