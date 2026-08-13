https://noticiaslatam.lat/20260813/como-si-fuera-magia-eeuu-convierte-una-fruta-en-una-herramienta-de-poder-1174659815.html

Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder

Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder

Sputnik Mundo

El sector agrícola de México pasó por momentos de ansiedad debido a declaraciones desde EEUU de cesar la compra de aguacate proveniente del país... 13.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-13T19:00+0000

2026-08-13T19:00+0000

2026-08-13T19:00+0000

insurgentes y tverskaya

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0d/1174659945_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bc44aafdc3248758715e4b64420cff58.png

En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Darío Orellana dialogan sobre:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder Sputnik Mundo Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder 2026-08-13T19:00+0000 true PT46M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео