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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
https://noticiaslatam.lat/20260813/como-si-fuera-magia-eeuu-convierte-una-fruta-en-una-herramienta-de-poder-1174659815.html
Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder
Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder
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El sector agrícola de México pasó por momentos de ansiedad debido a declaraciones desde EEUU de cesar la compra de aguacate proveniente del país... 13.08.2026, Sputnik Mundo
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Como si fuera magia: EEUU convierte una fruta en una herramienta de poder

19:00 GMT 13.08.2026
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El sector agrícola de México pasó por momentos de ansiedad debido a declaraciones desde EEUU de cesar la compra de aguacate proveniente del país latinoamericano. La situación se ha revertido de forma parcial, pero dejó claro que ahora el aguacate forma parte de la estrategia política estadounidense.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Darío Orellana dialogan sobre:
01:07 Presentación del programa
02:10 La interesante jugada geopolítica en la que dos gigantes petroleros intercambian tecnología
11:27 Un alcalde japonés finalmente se atreve a decir la verdad por su nombre
17:01 La forma en que EEUU siembra, cosecha e interviene en el comercio agrícola con un socio comercial
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