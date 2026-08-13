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Castro aportó entereza para enfrentar momentos difíciles, destaca exvicepresidente ejecutivo venezolano | Videos

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Fidel Castro dejó una profunda huella no solo por su liderazgo político, sino también por su trato cercano y humano, señala a Sputnik el exvicepresidente... 13.08.2026, Sputnik Mundo

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La cercanía de Fidel Castro trascendió el ámbito político con gestos de afecto y acompañamiento, destaca Elías Jaua."Debo agradecer siempre los gestos de cercanía, de acompañamiento, de pedagogía que tuvo el comandante Fidel para con mi persona, (...) con mi familia, mi esposa, mis hijas. Siempre nos recibió en su casa, con su esposa Dalia. Horas de tertulia, amenas, profundas, históricas, de preocupación y ocupación por el futuro", detalla el exvicepresidente ejecutivo de Venezuela.Elías Jaua recuerda con especial cariño un gesto de Fidel hacia su hija."A mi hija pequeña le regaló (...) una muñequita rusa que guardamos con mucho, mucho cariño. Nosotros le devolvíamos ese afecto con algo que le gustaba mucho, que eran unos bombones venezolanos", rememora."Siempre que se defiende una idea, se encuentra un camino"Castro dejó un legado de sabiduría que radica en que incluso cuando todo parece perdido, defender una idea permite encontrar un camino y una solución, relata Elías Jaua."Del comandante Fidel me quedo con la frase de una de las últimas conversaciones que tuvimos en el año 2016, narrándome una historia (...) y decirme: 'Elías, siempre que se defiende una idea, se encuentra un camino, se encuentra una solución'", aclara.En este sentido, Elías Jaua asegura que aquella reflexión de Fidel se convirtió en una enseñanza que procura mantener presente."Y eso es lo que tratamos de seguir, esa enseñanza, seguir principios, de seguir ideas para encontrar soluciones a los desafíos que tiene la humanidad. ¡Viva Fidel!", cierra.

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