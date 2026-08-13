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100 años de Fidel: de prominente abogado a líder revolucionario
100 años de Fidel: de prominente abogado a líder revolucionario
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Del asalto al Cuartel Moncada a la huida de Fulgencio Batista: cómo un joven abogado logró no solo reunir y encaminar a un grupo de rebeldes, sino encender el... 13.08.2026, Sputnik Mundo
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100 años de Fidel: de prominente abogado a líder revolucionario
12:00 GMT 13.08.2026 (actualizado: 12:24 GMT 13.08.2026)
Del asalto al Cuartel Moncada a la huida de Fulgencio Batista: cómo un joven abogado logró no solo reunir y encaminar a un grupo de rebeldes, sino encender el fervor revolucionario en millones de cubanos.
Sputnik recuerda en una animación los principales acontecimientos que marcaron el camino hacia el triunfo de la Revolución Cubana de 1959 y cambiaron para siempre la historia de la isla.