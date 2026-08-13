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100 años de Fidel: de prominente abogado a líder revolucionario

100 años de Fidel: de prominente abogado a líder revolucionario

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Del asalto al Cuartel Moncada a la huida de Fulgencio Batista: cómo un joven abogado logró no solo reunir y encaminar a un grupo de rebeldes, sino encender el... 13.08.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik recuerda en una animación los principales acontecimientos que marcaron el camino hacia el triunfo de la Revolución Cubana de 1959 y cambiaron para siempre la historia de la isla.

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