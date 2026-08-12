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El legado de Castro es "una llama que siempre nos motiva", subraya un historiador cubano | Videos
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Fidel Castro dejó una profunda huella en generaciones de cubanos por su liderazgo, cercanía con el pueblo y pensamiento revolucionario, señaló a Sputnik el... 12.08.2026, Sputnik Mundo
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"Creo que sentí el orgullo, como millones de pioneros, estudiantes, jóvenes en Cuba, de que el comandante fuera una figura cercana", apuntó el historiador.Hassan Pérez Casabona señaló que, durante su etapa en el trabajo estudiantil y juvenil, tuvo la posibilidad y el honor de participar en numerosas actividades junto a Fidel Castro. El líder revolucionario participó entre 1999 y 2003 en más de 200 actividades con estudiantes en Cuba, recordó."Fue una práctica permanente de su ejercicio, de su capacidad de actuar en la conducción de un proceso revolucionario con los intelectuales, con los jóvenes, con las mujeres, con los campesinos y también con los estudiantes", recordó.Siempre al tanto de los desafíosCastro se mantuvo atento a las dificultades del pueblo cubano, enfatizó el profesor de la Universidad de La Habana."Es una cualidad que todos reconocen, el Fidel cercano, porque no dejaba de estar al tanto de ninguno de los problemas, de ninguno de los desafíos, las dificultades, y se proponía buscar soluciones, soluciones creadoras", continuó Hassan Pérez Casabona.Esa cercanía con el pueblo estuvo acompañada por una excepcional capacidad de enseñanza e influencia sobre toda una generación de cubanos, aclaró el investigador."El comandante nos enseñó a todos en su pedagogía, en su capacidad, sin ningún tipo de concesión, con rigor, con un pensamiento proteico, un pensamiento fecundo. Creo que a toda la generación de nuestro pueblo nos educó precisamente por un magisterio excepcional", explicó."Un ser de extraordinarios valores humanos"La trayectoria de Fidel Castro al frente de la Revolución Cubana estuvo marcada por un proceso constante de experimentación y rectificación, desde la lucha guerrillera hasta la conducción del proceso revolucionario tras 1959, destacó Hassan Pérez Casabona."Creo que el comandante es un genio del pensamiento, de la transformación revolucionaria, de la capacidad de dirección política, pero también un ser de extraordinarios valores humanos, capaz de poner rostro a sus interlocutores", indicó.Su legado sirve a las nuevas generaciones como una motivación para defender las ideas y luchar por el sueño de conquistar toda la justicia, agregó el historiador."Los más jóvenes y todo nuestro pueblo hemos bebido de su ideario y hoy lo tenemos (...) como una llama que siempre nos motiva a combatir en el terreno de las ideas, a combatir precisamente porque ese sueño suyo, ese sueño de conquistar toda la justicia, [que es] profundamente martiano, que inspiró toda una de las actuaciones, se haga realidad", cerró Hassan Pérez Casabona.
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"Sentí el orgullo": un historiador cubano recuerda el vínculo especial de Castro con la nación
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Fidel Castro "no dejaba de estar al tanto de ninguno de los problemas", precisa un historiador cubano
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El legado de Fidel Castro es "una llama que siempre nos motiva", subraya un historiador cubano
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Fidel Castro dejó una profunda huella en generaciones de cubanos por su liderazgo, cercanía con el pueblo y pensamiento revolucionario, señaló a Sputnik el doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La Habana, Hassan Pérez Casabona, quien lo conoció personalmente. El legado de Castro es una fuente de inspiración, expresó.
"Creo que sentí el orgullo, como millones de pioneros, estudiantes, jóvenes en Cuba, de que el comandante fuera una figura cercana", apuntó el historiador.
Hassan Pérez Casabona señaló que, durante su etapa en el trabajo estudiantil y juvenil, tuvo la posibilidad y el honor de participar en numerosas actividades junto a Fidel Castro. El líder revolucionario participó entre 1999 y 2003 en más de 200 actividades con estudiantes en Cuba, recordó.
"Fue una práctica permanente de su ejercicio, de su capacidad de actuar en la conducción de un proceso revolucionario con los intelectuales, con los jóvenes, con las mujeres, con los campesinos y también con los estudiantes", recordó.
Siempre al tanto de los desafíos
Castro se mantuvo atento a las dificultades del pueblo cubano, enfatizó el profesor de la Universidad de La Habana.
"Es una cualidad que todos reconocen, el Fidel cercano, porque no dejaba de estar al tanto de ninguno de los problemas, de ninguno de los desafíos, las dificultades, y se proponía buscar soluciones, soluciones creadoras", continuó Hassan Pérez Casabona.
Esa cercanía con el pueblo estuvo acompañada por una excepcional capacidad de enseñanza e influencia sobre toda una generación de cubanos, aclaró el investigador.
"El comandante nos enseñó a todos en su pedagogía, en su capacidad, sin ningún tipo de concesión, con rigor, con un pensamiento proteico, un pensamiento fecundo. Creo que a toda la generación de nuestro pueblo nos educó precisamente por un magisterio excepcional", explicó.
"Un ser de extraordinarios valores humanos"
La trayectoria de Fidel Castro al frente de la Revolución Cubana estuvo marcada por un proceso constante de experimentación y rectificación, desde la lucha guerrillera hasta la conducción del proceso revolucionario tras 1959, destacó Hassan Pérez Casabona.
"Creo que el comandante es un genio del pensamiento, de la transformación revolucionaria, de la capacidad de dirección política, pero también un ser de extraordinarios valores humanos, capaz de poner rostro a sus interlocutores", indicó.
Su legado sirve a las nuevas generaciones como una motivación para defender las ideas y luchar por el sueño de conquistar toda la justicia, agregó el historiador.
"Los más jóvenes y todo nuestro pueblo hemos bebido de su ideario y hoy lo tenemos (...) como una llama que siempre nos motiva a combatir en el terreno de las ideas, a combatir precisamente porque ese sueño suyo, ese sueño de conquistar toda la justicia, [que es] profundamente martiano, que inspiró toda una de las actuaciones, se haga realidad", cerró Hassan Pérez Casabona.
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