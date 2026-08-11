EEUU afirma que su dominio en el continente "nunca volverá a ser cuestionado"

La publicación del Departamento de Estado menciona la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero como un ejemplo reciente de la aplicación de la doctrina y afirma que la operación envió una "señal contundente a todo el hemisferio".Según la dependencia, la Doctrina Monroe —formulada en el siglo XIX— sigue siendo una "piedra angular" de la estrategia nacional para la región. En diciembre de 2025, la Casa Blanca ya había anunciado un plan para reforzar su influencia en el continente ante la creciente presencia de China.
El Departamento de Estado estadounidense publicó un video con un repaso de la Doctrina Monroe, en el cual se afirma que dicho modelo de política exterior comenzó como una advertencia ante las potencias europeas y que ahora es un "marco para el dominio regional".
La publicación del Departamento de Estado menciona la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero como un ejemplo reciente de la aplicación de la doctrina y afirma que la operación envió una "señal contundente a todo el hemisferio".
Según la dependencia, la Doctrina Monroe —formulada en el siglo XIX— sigue siendo una "piedra angular" de la estrategia nacional para la región. En diciembre de 2025, la Casa Blanca ya había anunciado un plan para reforzar su influencia en el continente ante la creciente presencia de China.
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