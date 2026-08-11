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EEUU afirma que su dominio en el continente "nunca volverá a ser cuestionado"
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El Departamento de Estado estadounidense publicó un video con un repaso de la Doctrina Monroe, en el cual se afirma que dicho modelo de política exterior... 11.08.2026, Sputnik Mundo
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La publicación del Departamento de Estado menciona la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero como un ejemplo reciente de la aplicación de la doctrina y afirma que la operación envió una "señal contundente a todo el hemisferio".Según la dependencia, la Doctrina Monroe —formulada en el siglo XIX— sigue siendo una "piedra angular" de la estrategia nacional para la región. En diciembre de 2025, la Casa Blanca ya había anunciado un plan para reforzar su influencia en el continente ante la creciente presencia de China.
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EEUU afirma que su dominio en el continente "nunca volverá a ser cuestionado"

22:20 GMT 11.08.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinLa bandera estadounidense en el jardín norte de la Casa Blanca en Washington ondea a media asta tras la muerte de Charlie Kirk
La bandera estadounidense en el jardín norte de la Casa Blanca en Washington ondea a media asta tras la muerte de Charlie Kirk - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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El Departamento de Estado estadounidense publicó un video con un repaso de la Doctrina Monroe, en el cual se afirma que dicho modelo de política exterior comenzó como una advertencia ante las potencias europeas y que ahora es un "marco para el dominio regional".
La publicación del Departamento de Estado menciona la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero como un ejemplo reciente de la aplicación de la doctrina y afirma que la operación envió una "señal contundente a todo el hemisferio".
La Doctrina Monroe vuelve al centro de la estrategia estadounidense para la región - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
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"La doctrina Monroe vuelve al centro de la estrategia estadounidense para la región"
17 de junio, 00:15 GMT
Según la dependencia, la Doctrina Monroe —formulada en el siglo XIX— sigue siendo una "piedra angular" de la estrategia nacional para la región. En diciembre de 2025, la Casa Blanca ya había anunciado un plan para reforzar su influencia en el continente ante la creciente presencia de China.
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