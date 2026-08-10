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"Momentos de dolor": el mundo se solidariza con Colombia ante el potente sismo

"Momentos de dolor": el mundo se solidariza con Colombia ante el potente sismo

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Ante la catástrofe de escala nacional ocurrida en Colombia, líderes de distintos países y organizaciones expresan sus condolencias y ofrecen toda la ayuda... 10.08.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te presenta un breve resumen de las reacciones internacionales ante lo ocurrido.MéxicoLa mandataria de México, Claudia Sheinbaum, ofreció todo el apoyo que pueda necesitar el pueblo colombiano.NicaraguaLos copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, expresaron su solidaridad y oraciones y enviaron "nuestro abrazo fraternal". "En estos momentos trágicos enviamos a ustedes, a nombre del pueblo nicaragüense y en nuestro propio nombre, nuestra solidaridad y oraciones, confiando en Dios que muy pronto se recuperará la normalidad", indican en un comunicado.BrasilEl jefe de Estado de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, afirmó que su país está a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario. "Recibí con preocupación la noticia del fuerte terremoto que golpeó hoy a Colombia, con epicentro en el departamento de Chocó. En nombre del pueblo brasileño, manifiesto mi solidaridad al pueblo colombiano, especialmente a las familias de las víctimas y a todos los afectados por los temblores. Brasil permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario", escribió en su cuenta de X.CubaEl canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, envió sus condolencias a las víctimas mortales y expresó la solidaridad de la isla con la nación suramericana en estos "momentos de dolor". "Expresamos sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de Colombia, ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo de gran magnitud que tuvo lugar en el Departamento del Chocó. Cuente el hermano pueblo colombiano con la solidaridad y disposición de Cuba en estos momentos de dolor", escribió en sus redes.VenezuelaEl Gobierno de Venezuela puso a disposición del país vecino los organismos de protección civil, rescatistas y ayuda humanitaria."El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación", detalló un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Comunicación de esta nación caribeña.Guatemala El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó la disposición de su Gobierno de prestarle a Colombia la ayuda necesaria. BoliviaEl Gobierno de Bolivia comunicó su solidaridad con el pueblo de Colombia. "El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en nombre del Gobierno y del pueblo boliviano, expresa su profunda solidaridad con el Gobierno y el pueblo de la República de Colombia ante las graves consecuencias ocasionadas por el fuerte sismo registrado en la jornada de hoy", declararon desde la Cancillería del país en un comunicado oficial.EcuadorEl mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, informó que su país puso a disposición de Colombia el equipo USAR. "Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana. Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días", indicó el dirigente a través de su cuenta en X.Noboa señaló que dicho equipo está listo para movilizarse a territorio colombiano cuando sea requerido.El SalvadorEl presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que está "siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana" a Colombia, al tiempo que aseguró que está listo para enviar rescatistas y la ayuda que el país latinoamericano requiera.Bukele también se solidarizó con los familiares de las víctimas y "con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles".PerúLa presidenta de Perú, Keiko Fujimori, también manifestó su solidaridad con el pueblo colombiano."Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes", señaló en X.Costa RicaEl Gobierno de Costa Rica expresó su solidaridad y destacó que "en este momento de dificultad, Costa Rica acompaña al hermano pueblo colombiano y hace votos por su pronta recuperación, así como por la fortaleza necesaria para sobreponerse a esta situación", detalló la Cancillería costarricense en un comunicado.UruguayEl Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay envió sus condolencias al pueblo colombiano por el saldo del sismo.Estados UnidosEl secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció que la Administración Trump está lista para brindar apoyo. También instó a los ciudadanos estadounidenses en Colombia a seguir las redes sociales de la Embajada de EEUU en Bogotá para obtener más información.Naciones UnidasLa ONU está lista para brindar asistencia a Colombia tras la catástrofe natural, informó el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.Este 10 de agosto, el Servicio Geológico de Colombia reportó un terremoto de magnitud 7,4​​. El epicentro del temblor se ubicó cerca del municipio de San José del ⁠Palmar, ⁠en el departamento de Chocó. Según las autoridades, se registran decenas de muertos, heridos y graves daños a edificios.

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