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La nueva estrategia militar de Moscú se apoya en generales probados en combate
La nueva estrategia militar de Moscú se apoya en generales probados en combate
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Moscú pone en marcha una profunda reorganización de su Defensa que fortalecerá la coordinación entre el mando y la logística militar. "La retaguardia también... 08.08.2026, Sputnik Mundo
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La nueva estrategia militar de Moscú se apoya en generales probados en combate

15:00 GMT 08.08.2026
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Moscú pone en marcha una profunda reorganización de su Defensa que fortalecerá la coordinación entre el mando y la logística militar. "La retaguardia también combate", afirmó Putin tras presentar una reforma que contribuirá al perfeccionamiento de las FFAA en función de las necesidades y la experiencia adquiridas en la operación militar especial.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Verónica Lygina abordan:
00:00 Introducción del programa
01:09 Irán y Omán negocian un marco para la gestión del estrecho de Ormuz
17:11 Putin reconfigura las Fuerzas Armadas rusas
28:30 Kiev "mata impunemente a civiles y luego se presenta como una víctima"
33:27 Europa refuerza sus fronteras en medio de la crisis migratoria en España
46:26 Así afectará el fenómeno climático de El Niño 2026-2027 al mundo
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