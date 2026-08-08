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La nueva estrategia militar de Moscú se apoya en generales probados en combate

La nueva estrategia militar de Moscú se apoya en generales probados en combate

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Moscú pone en marcha una profunda reorganización de su Defensa que fortalecerá la coordinación entre el mando y la logística militar. "La retaguardia también... 08.08.2026, Sputnik Mundo

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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Verónica Lygina abordan:

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