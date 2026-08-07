https://noticiaslatam.lat/20260807/la-desesperacion-de-kiev-de-cara-al-invierno-1174583008.html
La desesperación de Kiev de cara al invierno
La desesperación de Kiev de cara al invierno
Sputnik Mundo
La próxima llegada del invierno va poner a prueba las capacidades de Ucrania. Según el primer ministro del país, Kiev necesita alrededor de €650 millones... 07.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-07T19:00+0000
2026-08-07T19:00+0000
2026-08-07T19:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/07/1174582835_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f9f3ed30e0b818e64c641afd2cbef9f4.jpg
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez y Verónica Lygina abordan estos temas:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/07/1174582835_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eb08a5671f173accf996b8d3a3a2ea67.jpg
La desesperación de Kiev de cara al invierno
Sputnik Mundo
La desesperación de Kiev de cara al invierno
2026-08-07T19:00+0000
true
PT30M47S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
La desesperación de Kiev de cara al invierno
La próxima llegada del invierno va poner a prueba las capacidades de Ucrania. Según el primer ministro del país, Kiev necesita alrededor de €650 millones adicionales para prepararse ante la temporada fría. En este contexto, un desesperado Zelenski se encuentra atrapado entre las presiones externas, la crisis interna y los atentados contra Rusia.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez y Verónica Lygina abordan estos temas:
00:00
Avances e introducción del programa
02:29
La capital rusa acoge la cumbre de transporte
14:03
Nicaragua procede con la reforma constitucional
21:43
Nicaragua presenta los avances de la educación pública