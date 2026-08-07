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Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260807/la-desesperacion-de-kiev-de-cara-al-invierno-1174583008.html
La desesperación de Kiev de cara al invierno
La desesperación de Kiev de cara al invierno
Sputnik Mundo
La próxima llegada del invierno va poner a prueba las capacidades de Ucrania. Según el primer ministro del país, Kiev necesita alrededor de €650 millones... 07.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-07T19:00+0000
2026-08-07T19:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez y Verónica Lygina abordan estos temas:
Sputnik Mundo
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MIA „Rossiya Segodnya“
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
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60
La desesperación de Kiev de cara al invierno
Sputnik Mundo
La desesperación de Kiev de cara al invierno
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

La desesperación de Kiev de cara al invierno

19:00 GMT 07.08.2026
© Sputnik
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La próxima llegada del invierno va poner a prueba las capacidades de Ucrania. Según el primer ministro del país, Kiev necesita alrededor de €650 millones adicionales para prepararse ante la temporada fría. En este contexto, un desesperado Zelenski se encuentra atrapado entre las presiones externas, la crisis interna y los atentados contra Rusia.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez y Verónica Lygina abordan estos temas:
00:00 Avances e introducción del programa
02:29 La capital rusa acoge la cumbre de transporte
14:03 Nicaragua procede con la reforma constitucional
21:43 Nicaragua presenta los avances de la educación pública
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