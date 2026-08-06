Mundo
MINUTO A MINUTO: El sismo de magnitud 7,4 deja varios heridos y daños en Colombia
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260806/comite-del-senado-de-eeuu-declara-en-desacato-a-anthony-fauci-1174572533.html
Comité del Senado de EEUU declara en desacato a Anthony Fauci
Comité del Senado de EEUU declara en desacato a Anthony Fauci
Sputnik Mundo
Con miras a impulsar una iniciativa republicana para procesar al doctor Anthony Fauci por su actuación como jefe de la lucha contra el COVID-19 en el Gobierno... 06.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-06T22:57+0000
2026-08-06T22:57+0000
internacional
política
seguridad
anthony fauci
rand paul
departamento de justicia de eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e4/0a/06/1093020359_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c120a52754a12ded8855a50961334d96.jpg
La votación se produjo luego de que, por consejo de sus abogados, Fauci se negara la semana pasada a contestar algunas preguntas de los miembros del Comité, invocando su derecho constitucional a guardar silencio.El delito de desacato puede conllevar una condena de hasta un año en prisión. El presidente republicano del Comité, Rand Paul, dijo que enviará directamente al Departamento de Justicia de EEUU la recomendación para que tome medidas contra Anthony Fauci.
https://noticiaslatam.lat/20260730/pandemia-de-covid-bajo-la-lupa-es-dificil-que-una-persona-como-anthony-fauci-termine-en-la-carcel-1174479585.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e4/0a/06/1093020359_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_24ed9812836e2b8370b2f9cb51fa7c8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, anthony fauci, rand paul, departamento de justicia de eeuu
política, seguridad, anthony fauci, rand paul, departamento de justicia de eeuu

Comité del Senado de EEUU declara en desacato a Anthony Fauci

22:57 GMT 06.08.2026
© AP Photo / Al DragoAnthony Fauci, principal experto de EEUU en enfermedades infecciosas
Anthony Fauci, principal experto de EEUU en enfermedades infecciosas - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Al Drago
Síguenos en
Con miras a impulsar una iniciativa republicana para procesar al doctor Anthony Fauci por su actuación como jefe de la lucha contra el COVID-19 en el Gobierno de EEUU, la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de EEUU votó a favor de declararlo en desacato al Congreso.
La votación se produjo luego de que, por consejo de sus abogados, Fauci se negara la semana pasada a contestar algunas preguntas de los miembros del Comité, invocando su derecho constitucional a guardar silencio.
Pandemia bajo la lupa: Resulta difícil que una persona como Anthony Fauci termine en la cárcel - Sputnik Mundo, 1920, 30.07.2026
Séptimo piso
Pandemia de COVID bajo la lupa: "Es difícil que una persona como Anthony Fauci termine en la cárcel"
30 de julio, 22:40 GMT
El delito de desacato puede conllevar una condena de hasta un año en prisión.
El presidente republicano del Comité, Rand Paul, dijo que enviará directamente al Departamento de Justicia de EEUU la recomendación para que tome medidas contra Anthony Fauci.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала