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Comité del Senado de EEUU declara en desacato a Anthony Fauci

Comité del Senado de EEUU declara en desacato a Anthony Fauci

Sputnik Mundo

Con miras a impulsar una iniciativa republicana para procesar al doctor Anthony Fauci por su actuación como jefe de la lucha contra el COVID-19 en el Gobierno... 06.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-06T22:57+0000

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La votación se produjo luego de que, por consejo de sus abogados, Fauci se negara la semana pasada a contestar algunas preguntas de los miembros del Comité, invocando su derecho constitucional a guardar silencio.El delito de desacato puede conllevar una condena de hasta un año en prisión. El presidente republicano del Comité, Rand Paul, dijo que enviará directamente al Departamento de Justicia de EEUU la recomendación para que tome medidas contra Anthony Fauci.

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