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Cómo la plutocracia merma la democracia en EEUU
Cómo la plutocracia merma la democracia en EEUU
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Tras el anuncio de Trump de que proporcionará información adelantada sobre la gestión de Estado a través de sus redes sociales y por suscripción, vuelve a... 05.08.2026, Sputnik Mundo
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La plutocracia se apodera de EEUU
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Cómo la plutocracia merma la democracia en EEUU
15:00 GMT 05.08.2026 (actualizado: 15:55 GMT 05.08.2026)
Tras el anuncio de Trump de que proporcionará información adelantada sobre la gestión de Estado a través de sus redes sociales y por suscripción, vuelve a surgir la polémica: ¿es EEUU un país que realmente sirve a los intereses democráticos o es rehén de una plutocracia que usa sus estructuras para sus propios intereses?
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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