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Tribunal de paz de Colombia imputa a varios líderes de las FARC por masacres y torturas
Tribunal de paz de Colombia imputa a varios líderes de las FARC por masacres y torturas
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 27 excomandantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias... 04.08.2026, Sputnik Mundo
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Se les responsabiliza de cometer delitos atroces —clasificados como crímenes de lesa humanidad y de guerra— en perjuicio de las comunidades civiles de la región meridional y oriental de la nación.El tribunal indicó que los hechos permanecieron durante décadas sin una respuesta judicial efectiva; además, la decisión responde a los reclamos de 2.436 víctimas acreditadas, entre ellas campesinos, docentes, líderes comunales, integrantes de comunidades de fe, mujeres y miembros de la fuerza pública.Entre los imputados figuran cuatro antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC que ejercieron mando: Rodrigo Londoño ("Timochenko"), Julián Gallo ("Carlos Antonio Lozada"), Jaime Alberto Parra ("Mauricio Jaramillo" o "El Médico") y Milton de Jesús Toncel ("Joaquín Gómez").La imputación también incluye a otros 23 comandantes que ejercieron mando y control sobre tropas de esas estructuras, entre ellos responsables de células urbanas que ordenaron atentados con explosivos y asesinatos de civiles, según la investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
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Tribunal de paz de Colombia imputa a varios líderes de las FARC por masacres y torturas

22:22 GMT 04.08.2026 (actualizado: 22:23 GMT 04.08.2026)
© Foto : @COL_EJERCITOMilitares colombianos lanzaron una operación contra un grupo armado disidente de las FARC en el departamento de Cauca.
Militares colombianos lanzaron una operación contra un grupo armado disidente de las FARC en el departamento de Cauca. - Sputnik Mundo, 1920, 04.08.2026
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 27 excomandantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Se les responsabiliza de cometer delitos atroces —clasificados como crímenes de lesa humanidad y de guerra— en perjuicio de las comunidades civiles de la región meridional y oriental de la nación.

El tribunal indicó que los hechos permanecieron durante décadas sin una respuesta judicial efectiva; además, la decisión responde a los reclamos de 2.436 víctimas acreditadas, entre ellas campesinos, docentes, líderes comunales, integrantes de comunidades de fe, mujeres y miembros de la fuerza pública.
Intento de secuestro contra un senador colombiano: Está vinculado a disidencias de las FARC - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2026
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Intento de secuestro contra un senador colombiano: "Está vinculado a disidencias de las FARC"
20 de mayo, 21:00 GMT
Entre los imputados figuran cuatro antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC que ejercieron mando: Rodrigo Londoño ("Timochenko"), Julián Gallo ("Carlos Antonio Lozada"), Jaime Alberto Parra ("Mauricio Jaramillo" o "El Médico") y Milton de Jesús Toncel ("Joaquín Gómez").

La imputación también incluye a otros 23 comandantes que ejercieron mando y control sobre tropas de esas estructuras, entre ellos responsables de células urbanas que ordenaron atentados con explosivos y asesinatos de civiles, según la investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
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