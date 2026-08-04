Tribunal de paz de Colombia imputa a varios líderes de las FARC por masacres y torturas
22:22 GMT 04.08.2026 (actualizado: 22:23 GMT 04.08.2026)
© Foto : @COL_EJERCITOMilitares colombianos lanzaron una operación contra un grupo armado disidente de las FARC en el departamento de Cauca.
© Foto : @COL_EJERCITO
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 27 excomandantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Se les responsabiliza de cometer delitos atroces —clasificados como crímenes de lesa humanidad y de guerra— en perjuicio de las comunidades civiles de la región meridional y oriental de la nación.
El tribunal indicó que los hechos permanecieron durante décadas sin una respuesta judicial efectiva; además, la decisión responde a los reclamos de 2.436 víctimas acreditadas, entre ellas campesinos, docentes, líderes comunales, integrantes de comunidades de fe, mujeres y miembros de la fuerza pública.
El tribunal indicó que los hechos permanecieron durante décadas sin una respuesta judicial efectiva; además, la decisión responde a los reclamos de 2.436 víctimas acreditadas, entre ellas campesinos, docentes, líderes comunales, integrantes de comunidades de fe, mujeres y miembros de la fuerza pública.
Entre los imputados figuran cuatro antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC que ejercieron mando: Rodrigo Londoño ("Timochenko"), Julián Gallo ("Carlos Antonio Lozada"), Jaime Alberto Parra ("Mauricio Jaramillo" o "El Médico") y Milton de Jesús Toncel ("Joaquín Gómez").
La imputación también incluye a otros 23 comandantes que ejercieron mando y control sobre tropas de esas estructuras, entre ellos responsables de células urbanas que ordenaron atentados con explosivos y asesinatos de civiles, según la investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
La imputación también incluye a otros 23 comandantes que ejercieron mando y control sobre tropas de esas estructuras, entre ellos responsables de células urbanas que ordenaron atentados con explosivos y asesinatos de civiles, según la investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
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