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"Los argentinos son atacados porque son argentinos": Milei equipara críticas al país con el "maltrato a los judíos"

"Los argentinos son atacados porque son argentinos": Milei equipara críticas al país con el "maltrato a los judíos"

Sputnik Mundo

El presidente argentino Javier Milei insistió durante una entrevista con el diario La Nación en sus señalamientos de una supuesta campaña contra su país, la... 04.08.2026, Sputnik Mundo

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"Los judíos son atacados porque son judíos; bueno, acá los argentinos son atacados porque son argentinos, o sea, más o menos sería el marco de referencia equivalente", dijo.El mandatario fue cuestionado sobre si cuestionamientos similares no podrían recaer en su contra por los comentarios que profirió durante su visita en Brasil, a lo que respondió que él solo se lanzó contra "[Luiz Inácio] Lula el corrupto, el ladrón, el presidiario" y no contra la población de dicha nación.

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