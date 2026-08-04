"Los argentinos son atacados porque son argentinos": Milei equipara críticas al país con el "maltrato a los judíos"

"Los judíos son atacados porque son judíos; bueno, acá los argentinos son atacados porque son argentinos, o sea, más o menos sería el marco de referencia equivalente", dijo.El mandatario fue cuestionado sobre si cuestionamientos similares no podrían recaer en su contra por los comentarios que profirió durante su visita en Brasil, a lo que respondió que él solo se lanzó contra "[Luiz Inácio] Lula el corrupto, el ladrón, el presidiario" y no contra la población de dicha nación.
El presidente argentino Javier Milei insistió durante una entrevista con el diario La Nación en sus señalamientos de una supuesta campaña contra su país, la cual reiteró que fue presuntamente "motorizada por Brasil", tanto con dinero como con recursos para promoverla en redes sociales.
"Los judíos son atacados porque son judíos; bueno, acá los argentinos son atacados porque son argentinos, o sea, más o menos sería el marco de referencia equivalente", dijo.
El mandatario fue cuestionado sobre si cuestionamientos similares no podrían recaer en su contra por los comentarios que profirió durante su visita en Brasil, a lo que respondió que él solo se lanzó contra "[Luiz Inácio] Lula el corrupto, el ladrón, el presidiario" y no contra la población de dicha nación.
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