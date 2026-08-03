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La sede del Ejecutivo colombiano está a punto de cambiar: ¿qué pasará con la Casa de Nariño al asumir De la Espriella?
La sede del Ejecutivo colombiano está a punto de cambiar: ¿qué pasará con la Casa de Nariño al asumir De la Espriella?
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La Casa de Nariño, también conocida como Palacio de Nariño, dejará de ser la sede del Poder Ejecutivo de Colombia próximamente. Es la primera vez en varias... 03.08.2026, Sputnik Mundo
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Recientemente, el presidente electo del país sudamericano, Abelardo de la Espriella, explicó que eligió otro espacio histórico para laborar en cuanto empiece su gestión, es decir, el 7 de agosto."El Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, será la sede de la Presidencia en Bogotá. Y ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá", resaltó en un mensaje publicado en redes sociales.Este recinto, ubicado a unas calles de la Casa de Nariño, fungió como el punto neurálgico del Ejecutivo durante años, especialmente en el siglo XIX y principios del XX. Posteriormente, comenzó a fungir como Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.Solamente de 1954 a 1979, volvió a albergar a los mandatarios de la nación sudamericana. Y 2026 será el año en que vuelva a tener esa tarea.¿Y el Nariño?El destino de la Casa de Nariño fue aclarado por De la Espriella: se convertirá en un museo. Actualmente, este recinto puede ser visitado parcialmente por turistas nacionales y extranjeros, con un previo registro en su sitio web.La ministra de Cultura entrante, Paola Holguín, se encargará de los planes para el nuevo funcionamiento del inmueble histórico, localizado en el centro de Bogotá.En entrevista con el diario local El Tiempo, la experta en museos y patrimonio Diana Pérez resaltó que es muy importante cuidar las colecciones fijas y temporales de arte local e internacional que existen actualmente en el sitio, mismas que se han ido incrementando y preservado a lo largo del tiempo.La Casa de Nariño data de 1795. Sin embargo, el edificio actual, de estilo neoclásico renacentista, fue construido en la década de 1970. "Julio César Turbay Ayala la inauguró en 1980. En su jardín occidental se erige el edificio del Observatorio Astronómico de Bogotá (1803), el primero en América", precisó el diario colombiano.
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La sede del Ejecutivo colombiano está a punto de cambiar: ¿qué pasará con la Casa de Nariño al asumir De la Espriella?

06:48 GMT 03.08.2026
© Foto : Casa de Nariño (redes sociales oficiales)Casa de Nariño, sede del Poder Ejecutivo de Colombia.
Casa de Nariño, sede del Poder Ejecutivo de Colombia. - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2026
© Foto : Casa de Nariño (redes sociales oficiales)
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La Casa de Nariño, también conocida como Palacio de Nariño, dejará de ser la sede del Poder Ejecutivo de Colombia próximamente. Es la primera vez en varias décadas que el mandatario no laborará desde este sitio.
Recientemente, el presidente electo del país sudamericano, Abelardo de la Espriella, explicó que eligió otro espacio histórico para laborar en cuanto empiece su gestión, es decir, el 7 de agosto.
"El Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, será la sede de la Presidencia en Bogotá. Y ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá", resaltó en un mensaje publicado en redes sociales.
Este recinto, ubicado a unas calles de la Casa de Nariño, fungió como el punto neurálgico del Ejecutivo durante años, especialmente en el siglo XIX y principios del XX. Posteriormente, comenzó a fungir como Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.
Solamente de 1954 a 1979, volvió a albergar a los mandatarios de la nación sudamericana. Y 2026 será el año en que vuelva a tener esa tarea.

A lo largo de su historia, el Palacio de San Carlos fue también la Real Biblioteca Pública y el Museo de Arte Colonial.

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¿Y el Nariño?

El destino de la Casa de Nariño fue aclarado por De la Espriella: se convertirá en un museo. Actualmente, este recinto puede ser visitado parcialmente por turistas nacionales y extranjeros, con un previo registro en su sitio web.
La ministra de Cultura entrante, Paola Holguín, se encargará de los planes para el nuevo funcionamiento del inmueble histórico, localizado en el centro de Bogotá.
En entrevista con el diario local El Tiempo, la experta en museos y patrimonio Diana Pérez resaltó que es muy importante cuidar las colecciones fijas y temporales de arte local e internacional que existen actualmente en el sitio, mismas que se han ido incrementando y preservado a lo largo del tiempo.

"¿Un museo de arte urbano?, ¿de antigüedades?, ¿de historia natural? Lo positivo que veo es que la gente pueda recorrer un espacio que siempre ha estado cerrado por razones de seguridad, pero me asalta la duda de que su cuatrienio no le va a alcanzar, porque el montaje de un museo dura entre cuatro y cinco años, empezando por el guion curatorial, el estudio y selección de colecciones", destacó para ese medio el historiador Alfredo Barón.

La Casa de Nariño data de 1795. Sin embargo, el edificio actual, de estilo neoclásico renacentista, fue construido en la década de 1970.
"Julio César Turbay Ayala la inauguró en 1980. En su jardín occidental se erige el edificio del Observatorio Astronómico de Bogotá (1803), el primero en América", precisó el diario colombiano.
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