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La OTSC no descarta el uso de armas nucleares para proteger a sus aliados, según el representante ruso
La OTSC no descarta el uso de armas nucleares para proteger a sus aliados, según el representante ruso
Sputnik Mundo
Esta opción está contemplada en la Estrategia de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), así como en la doctrina... 03.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-03T12:33+0000
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En palabras de Vasíliev, entre los desafíos y amenazas actuales para la seguridad colectiva mencionados en dicho documento se incluyen escenarios como:Los comentarios del representante ruso se producen ante el contexto de iniciativas correspondientes cada vez más frecuentes en Occidente.El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en marzo sus intenciones de aumentar el número de ojivas nucleares e invitar a los países europeos a participar en ejercicios conjuntos de disuasión.Por su parte, Finlandia aprobó en junio la derogación de la prohibición total de las armas nucleares en su territorio.Con anterioridad, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que la OTSC —a diferencia de Occidente— no se apartará de las normas universales del derecho internacional.De acuerdo con el jefe de la diplomacia rusa, mientras Occidente recurre a la imposición y el expolio, los países del grupo no se apartarán de las normas del derecho internacional. Agregó que, a diferencia de la OTAN, en la OTSC no existe ninguna "disciplina de cuartel".De conformidad con los documentos constitutivos del grupo, un ataque contra uno de sus miembros "se considerará una agresión contra todos los Estados parte del presente Tratado".
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La OTSC no descarta el uso de armas nucleares para proteger a sus aliados, según el representante ruso
Esta opción está contemplada en la Estrategia de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), así como en la doctrina militar de Rusia, señaló a Sputnik el representante permanente ruso ante la organización, Víktor Vasíliev.
En palabras de Vasíliev, entre los desafíos y amenazas actuales para la seguridad colectiva mencionados en dicho documento se incluyen escenarios como:
El aumento del número de Estados con capacidad nuclear militar.
La proliferación de armas de destrucción masiva
y sus sistemas de vectores.
Los comentarios del representante ruso se producen ante el contexto de iniciativas correspondientes cada vez más frecuentes en Occidente.
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en marzo
sus intenciones de aumentar el número de ojivas nucleares e invitar a los países europeos a participar en ejercicios conjuntos de disuasión.
"Nosotros [Francia] debemos reforzar nuestro potencial de disuasión nuclear ante los desafíos actuales y pensar en cuestiones de disuasión a escala de todo el continente europeo", señaló entonces.
Por su parte, Finlandia aprobó en junio la derogación de la prohibición total de las armas nucleares en su territorio.
Con anterioridad, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que la OTSC —a diferencia de Occidente— no se apartará de las normas universales del derecho internacional
.
De acuerdo con el jefe de la diplomacia rusa, mientras Occidente recurre a la imposición y el expolio, los países del grupo no se apartarán de las normas del derecho internacional. Agregó que, a diferencia de la OTAN, en la OTSC no existe ninguna "disciplina de cuartel".
La OTSC es una organización interestatal regional euroasiática integrada por seis países de la antigua URSS: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. El objetivo principal de la OTSC es la defensa de los países miembros frente a un ataque armado externo.
De conformidad con los documentos constitutivos del grupo, un ataque contra uno de sus miembros "se considerará una agresión contra todos los Estados parte del presente Tratado".
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