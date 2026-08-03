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La OTSC no descarta el uso de armas nucleares para proteger a sus aliados, según el representante ruso

La OTSC no descarta el uso de armas nucleares para proteger a sus aliados, según el representante ruso

Sputnik Mundo

Esta opción está contemplada en la Estrategia de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), así como en la doctrina... 03.08.2026, Sputnik Mundo

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En palabras de Vasíliev, entre los desafíos y amenazas actuales para la seguridad colectiva mencionados en dicho documento se incluyen escenarios como:Los comentarios del representante ruso se producen ante el contexto de iniciativas correspondientes cada vez más frecuentes en Occidente.El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en marzo sus intenciones de aumentar el número de ojivas nucleares e invitar a los países europeos a participar en ejercicios conjuntos de disuasión.Por su parte, Finlandia aprobó en junio la derogación de la prohibición total de las armas nucleares en su territorio.Con anterioridad, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que la OTSC —a diferencia de Occidente— no se apartará de las normas universales del derecho internacional.De acuerdo con el jefe de la diplomacia rusa, mientras Occidente recurre a la imposición y el expolio, los países del grupo no se apartarán de las normas del derecho internacional. Agregó que, a diferencia de la OTAN, en la OTSC no existe ninguna "disciplina de cuartel".De conformidad con los documentos constitutivos del grupo, un ataque contra uno de sus miembros "se considerará una agresión contra todos los Estados parte del presente Tratado".

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