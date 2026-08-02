https://noticiaslatam.lat/20260802/crean-una-prometedora-terapia-contra-el-cancer-pulmonar-1174508862.html
Crean una prometedora terapia contra el cáncer pulmonar
Crean una prometedora terapia contra el cáncer pulmonar
Sputnik Mundo
La lucha contra el cáncer de pulmón acaba de sumar una prometedora estrategia. Un equipo de científicos rusos y chinos descubrió que la combinación de terapia... 02.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-02T15:00+0000
2026-08-02T15:00+0000
2026-08-02T15:00+0000
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Crean una prometedora terapia contra el cáncer pulmonar
Sputnik Mundo
Crean una prometedora terapia contra el cáncer pulmonar
2026-08-02T15:00+0000
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Crean una prometedora terapia contra el cáncer pulmonar
La lucha contra el cáncer de pulmón acaba de sumar una prometedora estrategia. Un equipo de científicos rusos y chinos descubrió que la combinación de terapia con partículas cargadas e inhibidores de PCSK9 logra eliminar con mayor eficacia células tumorales que suelen resistir los tratamientos actuales.
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Introducción del programa
02:07
Científicos rusos dieron con una manera de tratar un tipo de cáncer “incurable”
11:12
Bolivia se une a la vigilancia global de bosques con sistema de imágenes satelitales
17:49
Científicos chinos crean memoria cuántica que revolucionaría la computación
23:00
Descubren una nueva especie de pez de cuevas sin ojos