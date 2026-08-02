Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Conexión 360
¿Alguna vez te has preguntado cómo será el mundo dentro de 10, 20 o 100 años? En 'Conexión 360', el futuro te va a sonar emocionante como una película de ciencia ficción, ¡pero todo es real!
https://noticiaslatam.lat/20260802/crean-una-prometedora-terapia-contra-el-cancer-pulmonar-1174508862.html
Crean una prometedora terapia contra el cáncer pulmonar
Crean una prometedora terapia contra el cáncer pulmonar
Sputnik Mundo
La lucha contra el cáncer de pulmón acaba de sumar una prometedora estrategia. Un equipo de científicos rusos y chinos descubrió que la combinación de terapia... 02.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-02T15:00+0000
2026-08-02T15:00+0000
conexión 360
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174508663_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f43ffffc91470726a85cbe065cfb9be.jpg
No te pierdas las noticias más importantes del mundo de la ciencia y la tecnología en Conexión 360:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Crean una prometedora terapia contra el cáncer pulmonar
Sputnik Mundo
Crean una prometedora terapia contra el cáncer pulmonar
2026-08-02T15:00+0000
true
PT27M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174508663_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a1df1f88801cae30ed7d27e94be33e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Crean una prometedora terapia contra el cáncer pulmonar

15:00 GMT 02.08.2026
© Sputnik
Síguenos en
La lucha contra el cáncer de pulmón acaba de sumar una prometedora estrategia. Un equipo de científicos rusos y chinos descubrió que la combinación de terapia con partículas cargadas e inhibidores de PCSK9 logra eliminar con mayor eficacia células tumorales que suelen resistir los tratamientos actuales.
No te pierdas las noticias más importantes del mundo de la ciencia y la tecnología en Conexión 360:
00:00 Introducción del programa
02:07 Científicos rusos dieron con una manera de tratar un tipo de cáncer “incurable”
11:12 Bolivia se une a la vigilancia global de bosques con sistema de imágenes satelitales
17:49 Científicos chinos crean memoria cuántica que revolucionaría la computación
23:00 Descubren una nueva especie de pez de cuevas sin ojos
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала