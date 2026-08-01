Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260801/rusia-se-rearma-para-dar-un-golpe-definitivo-1174493648.html
Rusia se rearma para dar un golpe definitivo
Rusia se rearma para dar un golpe definitivo
Sputnik Mundo
Fue Occidente el encargado de sepultar definitivamente la diplomacia con Rusia y optar por la fuerza, esperando que Moscú levantara la bandera blanca de... 01.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-01T15:00+0000
2026-08-01T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1f/1174493819_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d18c529ec63c305a2798884a941115c7.jpg
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rusia se rearma para dar un golpe definitivo
Sputnik Mundo
Rusia se rearma para dar un golpe definitivo
2026-08-01T15:00+0000
true
PT36M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1f/1174493819_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_79fa76d2e523252693fb072d6f640161.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Rusia se rearma para dar un golpe definitivo

15:00 GMT 01.08.2026
© Sputnik
Síguenos en
Fue Occidente el encargado de sepultar definitivamente la diplomacia con Rusia y optar por la fuerza, esperando que Moscú levantara la bandera blanca de rendición. Pero lo peor que se le puede ocurrir a alguien es tratar de presionar a Vladímir Putin: un rearme sin precedentes lanzado por el Kremlin vuelve a confirmarlo.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:00 Avances e introducción del programa
02:29 ¿EEUU pasa definitivamente al bando ucraniano?
14:03 El grave error de Zelenski en su reunión con Trump
21:43 Rusia se rearma a gran escala
28:47 Nicaragua se blinda ante el golpismo injerencista occidental
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала