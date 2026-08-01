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Rusia se rearma para dar un golpe definitivo
Rusia se rearma para dar un golpe definitivo
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Fue Occidente el encargado de sepultar definitivamente la diplomacia con Rusia y optar por la fuerza, esperando que Moscú levantara la bandera blanca de... 01.08.2026, Sputnik Mundo
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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Rusia se rearma para dar un golpe definitivo
Fue Occidente el encargado de sepultar definitivamente la diplomacia con Rusia y optar por la fuerza, esperando que Moscú levantara la bandera blanca de rendición. Pero lo peor que se le puede ocurrir a alguien es tratar de presionar a Vladímir Putin: un rearme sin precedentes lanzado por el Kremlin vuelve a confirmarlo.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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