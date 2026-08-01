Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260801/esto-es-lo-que-sabemos-sobre-la-explosion-en-un-restaurante-de-moscu---1174514503.html
Esto es lo que sabemos sobre la explosión en un restaurante de Moscú
Esto es lo que sabemos sobre la explosión en un restaurante de Moscú
Sputnik Mundo
De acuerdo con el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, el incidente ocurrió por la detonación de un artefacto explosivo en el local, ubicado en la plaza... 01.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-01T20:50+0000
2026-08-01T20:50+0000
internacional
sociedad
seguridad
moscú
comité nacional antiterrorista
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174514326_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_bedd2b3de0f271680347695ebfa810d1.jpg
Estos son los aspectos más relevantes sobre el caso:
moscú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174514326_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_39e6a5980082acab8b56ab943db2f5fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, moscú, comité nacional antiterrorista
sociedad, seguridad, moscú, comité nacional antiterrorista

Esto es lo que sabemos sobre la explosión en un restaurante de Moscú

20:50 GMT 01.08.2026
© AP Photo / Sergei VedyashkinDe acuerdo con el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, el incidente ocurrió por la detonación de un artefacto explosivo en el local, ubicado en la plaza Kudrinskaya.
De acuerdo con el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, el incidente ocurrió por la detonación de un artefacto explosivo en el local, ubicado en la plaza Kudrinskaya. - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Sergei Vedyashkin
Síguenos en
De acuerdo con el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, el incidente ocurrió por la detonación de un artefacto explosivo en el local, ubicado en la plaza Kudrinskaya. El saldo es de tres personas fallecidas y 21 heridas.

Estos son los aspectos más relevantes sobre el caso:

Una mujer, de la cual se desconoce su identidad, intentó entrar al establecimiento. Se sospecha que intentaba introducir un artefacto explosivo.
La persona no pudo ingresar al restaurante debido a que un guardia de seguridad se lo impidió.
Entre las personas que perdieron la vida están la mujer y uno de los clientes del sitio.
El Comité Nacional Antiterrorista ruso resaltó que agentes de las fuerzas del orden están trabajando en el lugar del incidente.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала