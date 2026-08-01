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Esto es lo que sabemos sobre la explosión en un restaurante de Moscú

Esto es lo que sabemos sobre la explosión en un restaurante de Moscú

Sputnik Mundo

De acuerdo con el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, el incidente ocurrió por la detonación de un artefacto explosivo en el local, ubicado en la plaza... 01.08.2026, Sputnik Mundo

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