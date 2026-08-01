Esto es lo que sabemos sobre la explosión en un restaurante de Moscú
© AP Photo / Sergei VedyashkinDe acuerdo con el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, el incidente ocurrió por la detonación de un artefacto explosivo en el local, ubicado en la plaza Kudrinskaya.
© AP Photo / Sergei Vedyashkin
Síguenos en
De acuerdo con el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, el incidente ocurrió por la detonación de un artefacto explosivo en el local, ubicado en la plaza Kudrinskaya. El saldo es de tres personas fallecidas y 21 heridas.
Estos son los aspectos más relevantes sobre el caso:
Una mujer, de la cual se desconoce su identidad, intentó entrar al establecimiento. Se sospecha que intentaba introducir un artefacto explosivo.
La persona no pudo ingresar al restaurante debido a que un guardia de seguridad se lo impidió.
Entre las personas que perdieron la vida están la mujer y uno de los clientes del sitio.
El Comité Nacional Antiterrorista ruso resaltó que agentes de las fuerzas del orden están trabajando en el lugar del incidente.
ExpandirMinimizar
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).