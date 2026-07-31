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Brasil presenta recurso ante la OMC en contra de aranceles de EEUU

Brasil presenta recurso ante la OMC en contra de aranceles de EEUU

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El Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva inició una queja formal por la presunta violación del artículo primero del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio... 31.07.2026, Sputnik Mundo

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Cabe recordar que Washington mantiene bloqueado el órgano de apelación de la OMC, por lo que la querella será sólo simbólica.

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