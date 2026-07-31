Brasil presenta recurso ante la OMC en contra de aranceles de EEUU

El Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva inició una queja formal por la presunta violación del artículo primero del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, firmado por los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1994, por los nuevos aranceles del 25% impuestos por Washington contra la nación sudamericana.
En el documento, el Gobierno brasileño sustenta la queja en el hecho de que EEUU "impone tarifas adicionales sobre productos procedentes de Brasil (…) mientras no impone tales tarifas sobre productos similares procedentes de otros miembros de la OMC".
Cabe recordar que Washington mantiene bloqueado el órgano de apelación de la OMC, por lo que la querella será sólo simbólica.
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