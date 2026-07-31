Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260731/brasil-presenta-recurso-ante-la-omc-en-contra-de-aranceles-de-eeuu--1174483470.html
Brasil presenta recurso ante la OMC en contra de aranceles de EEUU
Brasil presenta recurso ante la OMC en contra de aranceles de EEUU
Sputnik Mundo
El Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva inició una queja formal por la presunta violación del artículo primero del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio... 31.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-31T04:30+0000
2026-07-31T04:30+0000
economía
brasil
eeuu
organización mundial del comercio (omc)
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e4/0a/1b/1093261853_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_a65194ec535a11dc27e1011145aad161.jpg
Cabe recordar que Washington mantiene bloqueado el órgano de apelación de la OMC, por lo que la querella será sólo simbólica.
brasil
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e4/0a/1b/1093261853_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1406bf9e3bd9f24c304c99b1247b490a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brasil, eeuu, organización mundial del comercio (omc), 📈 mercados y finanzas
brasil, eeuu, organización mundial del comercio (omc), 📈 mercados y finanzas

Brasil presenta recurso ante la OMC en contra de aranceles de EEUU

04:30 GMT 31.07.2026
© Sputnik / Alexei Vitvitski / Acceder al contenido multimediaEl logo de la OMC sobre su sede en Ginebra
El logo de la OMC sobre su sede en Ginebra - Sputnik Mundo, 1920, 31.07.2026
© Sputnik / Alexei Vitvitski
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva inició una queja formal por la presunta violación del artículo primero del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, firmado por los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1994, por los nuevos aranceles del 25% impuestos por Washington contra la nación sudamericana.

En el documento, el Gobierno brasileño sustenta la queja en el hecho de que EEUU "impone tarifas adicionales sobre productos procedentes de Brasil (…) mientras no impone tales tarifas sobre productos similares procedentes de otros miembros de la OMC".

Cabe recordar que Washington mantiene bloqueado el órgano de apelación de la OMC, por lo que la querella será sólo simbólica.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала