https://noticiaslatam.lat/20260730/europa-derriba-los-helicopteros-rusos-que-iban-a-salvarla-1174474655.html

Europa 'derriba' los helicópteros rusos que iban a salvarla

Europa 'derriba' los helicópteros rusos que iban a salvarla

Sputnik Mundo

Deberían estar en el cielo, pero están atados a la tierra. Son helicópteros antiincendios rusos Kamov, la joya de la corona de la flota española contra los... 30.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-30T19:00+0000

2026-07-30T19:00+0000

2026-07-30T19:00+0000

insurgentes y tverskaya

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1e/1174476831_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3ce4933ee07170aaaebc63ead99d122e.png

En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Europa 'derriba' los helicópteros rusos que iban a salvarla Sputnik Mundo Europa 'derriba' los helicópteros rusos que iban a salvarla 2026-07-30T19:00+0000 true PT48M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео