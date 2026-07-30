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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
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Europa 'derriba' los helicópteros rusos que iban a salvarla
Europa 'derriba' los helicópteros rusos que iban a salvarla
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Deberían estar en el cielo, pero están atados a la tierra. Son helicópteros antiincendios rusos Kamov, la joya de la corona de la flota española contra los... 30.07.2026, Sputnik Mundo
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Europa 'derriba' los helicópteros rusos que iban a salvarla

19:00 GMT 30.07.2026
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Deberían estar en el cielo, pero están atados a la tierra. Son helicópteros antiincendios rusos Kamov, la joya de la corona de la flota española contra los fuegos forestales. Bruselas prohibió su uso, mientras que España, al igual que Francia, está en llamas sin precedentes. Queda confirmado una vez más: la rusofobia mata. Y lo hace literalmente.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Presentación del programa
02:06 España arde sin poder usar los mejores helicópteros antiincendios del mundo
14:22 Milei insulta a Lula da Silva y hace flaquísimo favor a la oposición brasileña
35:41 El pueblo ruso se levanta contra la OTAN
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