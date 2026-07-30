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Europa 'derriba' los helicópteros rusos que iban a salvarla
Europa 'derriba' los helicópteros rusos que iban a salvarla
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Deberían estar en el cielo, pero están atados a la tierra. Son helicópteros antiincendios rusos Kamov, la joya de la corona de la flota española contra los... 30.07.2026, Sputnik Mundo
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Europa 'derriba' los helicópteros rusos que iban a salvarla
Deberían estar en el cielo, pero están atados a la tierra. Son helicópteros antiincendios rusos Kamov, la joya de la corona de la flota española contra los fuegos forestales. Bruselas prohibió su uso, mientras que España, al igual que Francia, está en llamas sin precedentes. Queda confirmado una vez más: la rusofobia mata. Y lo hace literalmente.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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Presentación del programa
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