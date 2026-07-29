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Washington pone a Cuba en su mira y busca pretexto

Washington pone a Cuba en su mira y busca pretexto

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Según Washington, las relaciones de La Habana y Moscú "se han profundizado aún más en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Cuba", lo que supone "una... 29.07.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:🔸 00:00 Avances e introducción del programa🔸 02:43 Las incoherencias de las acusaciones desde EEUU contra Cuba🔸 16:14 ¿Por qué Ucrania asiste a los grupos extremistas alrededor del mundo?🔸 29:18 Ante quién EEUU muestra fuerza militar en Panamá

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