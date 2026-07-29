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De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
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Washington pone a Cuba en su mira y busca pretexto
Washington pone a Cuba en su mira y busca pretexto
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Según Washington, las relaciones de La Habana y Moscú "se han profundizado aún más en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Cuba", lo que supone "una... 29.07.2026, Sputnik Mundo
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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:🔸 00:00 Avances e introducción del programa🔸 02:43 Las incoherencias de las acusaciones desde EEUU contra Cuba🔸 16:14 ¿Por qué Ucrania asiste a los grupos extremistas alrededor del mundo?🔸 29:18 Ante quién EEUU muestra fuerza militar en Panamá
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Washington pone a Cuba en su mira y busca pretexto

15:00 GMT 29.07.2026 (actualizado: 15:08 GMT 29.07.2026)
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Según Washington, las relaciones de La Habana y Moscú "se han profundizado aún más en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Cuba", lo que supone "una amenaza". No obstante, la acusación no menciona quién deterioró esas relaciones y cuáles son los intereses reales que persigue la Administración Trump, con la derrota en Irán de fondo.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
🔸 00:00 Avances e introducción del programa
🔸 02:43 Las incoherencias de las acusaciones desde EEUU contra Cuba
🔸 16:14 ¿Por qué Ucrania asiste a los grupos extremistas alrededor del mundo?
🔸 29:18 Ante quién EEUU muestra fuerza militar en Panamá
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