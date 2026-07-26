https://noticiaslatam.lat/20260726/la-resistencia-de-cuba-nos-da-fuerza-parlamento-de-nicaragua-conmemora-el-asalto-al-cuartel-moncada-1174429182.html

"La resistencia de Cuba nos da fuerza": Parlamento de Nicaragua conmemora el asalto al Cuartel Moncada

"La resistencia de Cuba nos da fuerza": Parlamento de Nicaragua conmemora el asalto al Cuartel Moncada

Sputnik Mundo

Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, encabezó la sesión especial legislativa con motivo del 73.º aniversario del asalto a los... 26.07.2026, Sputnik Mundo

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"Expresar que es la unidad de todos nosotros, la que nos va a dar la fuerza, la capacidad de resistencia, el avance; la resistencia de Cuba nos da fuerza a nosotros, el avance nuestro le da fuerza a Cuba, así es el mundo ahora", dijo Porras frente a los asistentes a la sesión, entre ellos funcionarios nicaragüenses y diplomáticos de la mayor de las Antillas.El legislador hizo un llamado a la unidad: "Realmente siempre tenemos que estar cohesionados, eso nos va a volver invencibles, nos va a volver indestructibles".La Plaza de la Revolución de la occidental provincia de Pinar del Río acogió el Acto Central Nacional con motivo del 73.º aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ocurrido el 26 de julio de 1953, informó una corresponsal de Sputnik.El hecho marcó el inicio del proceso revolucionario liderado por Fidel Castro y se convirtió en un punto de inflexión que desembocó en el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959.

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