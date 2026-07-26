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"La resistencia de Cuba nos da fuerza": Parlamento de Nicaragua conmemora el asalto al Cuartel Moncada
"La resistencia de Cuba nos da fuerza": Parlamento de Nicaragua conmemora el asalto al Cuartel Moncada
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Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, encabezó la sesión especial legislativa con motivo del 73.º aniversario del asalto a los... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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"Expresar que es la unidad de todos nosotros, la que nos va a dar la fuerza, la capacidad de resistencia, el avance; la resistencia de Cuba nos da fuerza a nosotros, el avance nuestro le da fuerza a Cuba, así es el mundo ahora", dijo Porras frente a los asistentes a la sesión, entre ellos funcionarios nicaragüenses y diplomáticos de la mayor de las Antillas.El legislador hizo un llamado a la unidad: "Realmente siempre tenemos que estar cohesionados, eso nos va a volver invencibles, nos va a volver indestructibles".La Plaza de la Revolución de la occidental provincia de Pinar del Río acogió el Acto Central Nacional con motivo del 73.º aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ocurrido el 26 de julio de 1953, informó una corresponsal de Sputnik.El hecho marcó el inicio del proceso revolucionario liderado por Fidel Castro y se convirtió en un punto de inflexión que desembocó en el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959.
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"La resistencia de Cuba nos da fuerza": Parlamento de Nicaragua conmemora el asalto al Cuartel Moncada

23:29 GMT 26.07.2026
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Asamblea Nacional de Nicaragua - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
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Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, encabezó la sesión especial legislativa con motivo del 73.º aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, momento a partir del cual se dio inicio a la Revolución Cubana.
"Expresar que es la unidad de todos nosotros, la que nos va a dar la fuerza, la capacidad de resistencia, el avance; la resistencia de Cuba nos da fuerza a nosotros, el avance nuestro le da fuerza a Cuba, así es el mundo ahora", dijo Porras frente a los asistentes a la sesión, entre ellos funcionarios nicaragüenses y diplomáticos de la mayor de las Antillas.
Estados Unidos quiere asfixiar a Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
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20 de julio, 19:34 GMT
El legislador hizo un llamado a la unidad: "Realmente siempre tenemos que estar cohesionados, eso nos va a volver invencibles, nos va a volver indestructibles".
La Plaza de la Revolución de la occidental provincia de Pinar del Río acogió el Acto Central Nacional con motivo del 73.º aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ocurrido el 26 de julio de 1953, informó una corresponsal de Sputnik.

El hecho marcó el inicio del proceso revolucionario liderado por Fidel Castro y se convirtió en un punto de inflexión que desembocó en el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959.
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