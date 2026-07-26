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La búsqueda de otra Tierra gana impulso
La búsqueda de otra Tierra gana impulso
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El universo acaba de ofrecer una nueva pista sobre dónde buscar vida. Científicos descubrieron que el exoplaneta LHS 1140b expulsa helio al espacio, un... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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El universo acaba de ofrecer una nueva pista sobre dónde buscar vida. Científicos descubrieron que el exoplaneta LHS 1140b expulsa helio al espacio, un fenómeno que sugiere una atmósfera compleja y la posible existencia de un océano con temperaturas sorprendentemente favorables.
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