https://noticiaslatam.lat/20260726/la-busqueda-de-otra-tierra-gana-impulso-1174400802.html

La búsqueda de otra Tierra gana impulso

La búsqueda de otra Tierra gana impulso

Sputnik Mundo

El universo acaba de ofrecer una nueva pista sobre dónde buscar vida. Científicos descubrieron que el exoplaneta LHS 1140b expulsa helio al espacio, un... 26.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-26T15:00+0000

2026-07-26T15:00+0000

2026-07-26T15:00+0000

conexión 360

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/18/1174400634_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ad7ff7fb07fc326535a48bff46b088a.jpg

No te pierdas las noticias más importantes del mundo de la ciencia y la tecnología en Conexión 360:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

La búsqueda de otra Tierra gana impulso Sputnik Mundo La búsqueda de otra Tierra gana impulso 2026-07-26T15:00+0000 true PT28M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео