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Conexión 360
¿Alguna vez te has preguntado cómo será el mundo dentro de 10, 20 o 100 años? En 'Conexión 360', el futuro te va a sonar emocionante como una película de ciencia ficción, ¡pero todo es real!
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La búsqueda de otra Tierra gana impulso
La búsqueda de otra Tierra gana impulso
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El universo acaba de ofrecer una nueva pista sobre dónde buscar vida. Científicos descubrieron que el exoplaneta LHS 1140b expulsa helio al espacio, un... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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15:00 GMT 26.07.2026
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El universo acaba de ofrecer una nueva pista sobre dónde buscar vida. Científicos descubrieron que el exoplaneta LHS 1140b expulsa helio al espacio, un fenómeno que sugiere una atmósfera compleja y la posible existencia de un océano con temperaturas sorprendentemente favorables.
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