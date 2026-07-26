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China evacúa a más de 300.000 personas por el tifón Noul
China evacúa a más de 300.000 personas por el tifón Noul
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Alrededor de 340.000 ciudadanos fueron retirados de sus hogares en el sur de China, ello tras declararse la alerta roja ante la irrupción del fenómeno natural. 26.07.2026, Sputnik Mundo
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Las actividades laborales y los servicios ferroviarios y aéreos fueron suspendidos. Según el Centro Meteorológico Nacional del país asiático, se espera que Noul toque tierra en la costa que se ubica entre Shenzhen y Haifeng, en la provincia de Cantón (sureste), durante las primeras horas del 26 de julio. De acuerdo con medios occidentales, el tifón había alcanzado vientos máximos sostenidos de 140 km/h cerca de su vórtice.
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China evacúa a más de 300.000 personas por el tifón Noul

03:40 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Chiang Ying-yingEl tifón Noul se acerca a China.
El tifón Noul se acerca a China. - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Chiang Ying-ying
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Alrededor de 340.000 ciudadanos fueron retirados de sus hogares en el sur de China, ello tras declararse la alerta roja ante la irrupción del fenómeno natural.
Las actividades laborales y los servicios ferroviarios y aéreos fueron suspendidos.
Según el Centro Meteorológico Nacional del país asiático, se espera que Noul toque tierra en la costa que se ubica entre Shenzhen y Haifeng, en la provincia de Cantón (sureste), durante las primeras horas del 26 de julio.
De acuerdo con medios occidentales, el tifón había alcanzado vientos máximos sostenidos de 140 km/h cerca de su vórtice.
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