China evacúa a más de 300.000 personas por el tifón Noul

Las actividades laborales y los servicios ferroviarios y aéreos fueron suspendidos. Según el Centro Meteorológico Nacional del país asiático, se espera que Noul toque tierra en la costa que se ubica entre Shenzhen y Haifeng, en la provincia de Cantón (sureste), durante las primeras horas del 26 de julio. De acuerdo con medios occidentales, el tifón había alcanzado vientos máximos sostenidos de 140 km/h cerca de su vórtice.
Alrededor de 340.000 ciudadanos fueron retirados de sus hogares en el sur de China, ello tras declararse la alerta roja ante la irrupción del fenómeno natural.
Las actividades laborales y los servicios ferroviarios y aéreos fueron suspendidos.
Según el Centro Meteorológico Nacional del país asiático, se espera que Noul toque tierra en la costa que se ubica entre Shenzhen y Haifeng, en la provincia de Cantón (sureste), durante las primeras horas del 26 de julio.
De acuerdo con medios occidentales, el tifón había alcanzado vientos máximos sostenidos de 140 km/h cerca de su vórtice.
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