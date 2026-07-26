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La final del Mundial, la cumbre de la ASEAN y los deslizamientos de tierra en China, en las fotos de la semana

La final del Mundial, la cumbre de la ASEAN y los deslizamientos de tierra en China, en las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Las celebraciones del triunfo de España en la Copa Mundial, la reunión de ministros de Exteriores al margen de la cumbre de la ASEAN y los devastadores... 26.07.2026, Sputnik Mundo

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Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos siete días.

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