La final del Mundial, la cumbre de la ASEAN y los deslizamientos de tierra en China, en las fotos de la semana
Shakira actúa durante el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, celebrada en East Rutherford, cerca de Nueva York.
Shakira actúa durante el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, celebrada en East Rutherford, cerca de Nueva York.
Los equipos de rescate buscan supervivientes en el lugar donde se produjo un deslizamiento de tierra a orillas del río Wu, en el condado autónomo de Pengshui Miao y Tujia, Chongqing, China.
Los equipos de rescate buscan supervivientes en el lugar donde se produjo un deslizamiento de tierra a orillas del río Wu, en el condado autónomo de Pengshui Miao y Tujia, Chongqing, China.
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una reunión al margen de la cumbre de la ASEAN en Manila, Filipinas.
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una reunión al margen de la cumbre de la ASEAN en Manila, Filipinas.
Los aficionados españoles se reúnen en la Plaza de Cibeles de Madrid durante el desfile de la victoria para celebrar el triunfo en el Mundial.
Los aficionados españoles se reúnen en la Plaza de Cibeles de Madrid durante el desfile de la victoria para celebrar el triunfo en el Mundial.
Una vista aérea captada por un dron muestra un parque de diversiones inundado tras las intensas lluvias provocadas por un frente meteorológico, que causaron inundaciones y llevaron a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia, en La Serena, Chile.
Una vista aérea captada por un dron muestra un parque de diversiones inundado tras las intensas lluvias provocadas por un frente meteorológico, que causaron inundaciones y llevaron a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia, en La Serena, Chile.
Menores vestidos con trajes tradicionales participan en el ritual de purificación Mikoshi Arai, previo al festival sintoísta Gion Matsuri, en Kioto, al oeste de Japón.
Menores vestidos con trajes tradicionales participan en el ritual de purificación Mikoshi Arai, previo al festival sintoísta Gion Matsuri, en Kioto, al oeste de Japón.
El canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, conversa con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes de la foto de grupo durante la Conferencia Postministerial de la ASEAN con Rusia, celebrada al margen de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas.
El canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, conversa con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes de la foto de grupo durante la Conferencia Postministerial de la ASEAN con Rusia, celebrada al margen de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas.
Vista aérea captada por un dron de personas navegando en balsas y botes inflables durante la tradicional Regata del Drina en el río Drina, cerca de Bajina Basta, Serbia.
El evento, que se celebra desde hace más de 30 años, atrae cada año a miles de participantes.
Vista aérea captada por un dron de personas navegando en balsas y botes inflables durante la tradicional Regata del Drina en el río Drina, cerca de Bajina Basta, Serbia.
El evento, que se celebra desde hace más de 30 años, atrae cada año a miles de participantes.
Nathan Jimerson, clavadista profesional estadounidense, durante una competición de saltos de gran altura en el marco del festival Dos Ríos, en Moscú.
Nathan Jimerson, clavadista profesional estadounidense, durante una competición de saltos de gran altura en el marco del festival Dos Ríos, en Moscú.
Una obra del artista cubano Osmany Betancourt se exhibe en la bahía de La Habana mientras el buque Astral, de la organización humanitaria española Open Arms, llega a la isla caribeña.
Una obra del artista cubano Osmany Betancourt se exhibe en la bahía de La Habana mientras el buque Astral, de la organización humanitaria española Open Arms, llega a la isla caribeña.
Participantes del festival deportivo femenino celebrado en el parque de las Artes Muzeon, en Moscú, Rusia.
Participantes del festival deportivo femenino celebrado en el parque de las Artes Muzeon, en Moscú, Rusia.
La Policía detiene a un manifestante, mientras los simpatizantes del Partido Cockroach Janta marchan hacia el Parlamento de la India para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, en Nueva Delhi, India.
El alto funcionario renunció tras varios días de protestas.
La Policía detiene a un manifestante, mientras los simpatizantes del Partido Cockroach Janta marchan hacia el Parlamento de la India para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, en Nueva Delhi, India.
El alto funcionario renunció tras varios días de protestas.
Ciervos, también conocidos como marales del Altái, en el territorio de una granja en la república rusa de Altái.
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Un hombre se encuentra junto a unas ruinas mientras el humo se extiende cerca, en el pueblo de Cotignac, Francia, tras un incendio forestal devastador.
Un hombre se encuentra junto a unas ruinas mientras el humo se extiende cerca, en el pueblo de Cotignac, Francia, tras un incendio forestal devastador.
En la ciudad rusa de Kazán construyeron una torre de chak-chak, un postre tradicional nacional, de 10 metros y 14 centímetros de alto.
Además de establecer un nuevo récord de altura, la torre se convirtió en el chak-chak más pesado del mundo, con un peso de 4 toneladas y 509 kilogramos.
En la ciudad rusa de Kazán construyeron una torre de chak-chak, un postre tradicional nacional, de 10 metros y 14 centímetros de alto.
Además de establecer un nuevo récord de altura, la torre se convirtió en el chak-chak más pesado del mundo, con un peso de 4 toneladas y 509 kilogramos.
Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial en Shanghái.
Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial en Shanghái.
Residentes y trabajadores de rescate inspeccionan edificios dañados por las graves inundaciones en la provincia oriental de Nuristán, Afganistán.
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