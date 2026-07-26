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La final del Mundial, la cumbre de la ASEAN y los deslizamientos de tierra en China, en las fotos de la semana
La final del Mundial, la cumbre de la ASEAN y los deslizamientos de tierra en China, en las fotos de la semana
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Las celebraciones del triunfo de España en la Copa Mundial, la reunión de ministros de Exteriores al margen de la cumbre de la ASEAN y los devastadores... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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La final del Mundial, la cumbre de la ASEAN y los deslizamientos de tierra en China, en las fotos de la semana

09:03 GMT 26.07.2026
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Las celebraciones del triunfo de España en la Copa Mundial, la reunión de ministros de Exteriores al margen de la cumbre de la ASEAN y los devastadores deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias en China, entre las fotos de la semana.
Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos siete días.
© AP Photo / Matt Slocum

Shakira actúa durante el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, celebrada en East Rutherford, cerca de Nueva York.

Shakira actúa durante el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, celebrada en East Rutherford, cerca de Nueva York. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Matt Slocum

Shakira actúa durante el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, celebrada en East Rutherford, cerca de Nueva York.

© REUTERS cnsphoto

Los equipos de rescate buscan supervivientes en el lugar donde se produjo un deslizamiento de tierra a orillas del río Wu, en el condado autónomo de Pengshui Miao y Tujia, Chongqing, China.

Los equipos de rescate buscan supervivientes en el lugar donde se produjo un deslizamiento de tierra a orillas del río Wu, en el condado autónomo de Pengshui Miao y Tujia, Chongqing, China. - Sputnik Mundo
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© REUTERS cnsphoto

Los equipos de rescate buscan supervivientes en el lugar donde se produjo un deslizamiento de tierra a orillas del río Wu, en el condado autónomo de Pengshui Miao y Tujia, Chongqing, China.

© Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia / Acceder al contenido multimedia

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una reunión al margen de la cumbre de la ASEAN en Manila, Filipinas.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una reunión al margen de la cumbre de la ASEAN en Manila, Filipinas. - Sputnik Mundo
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© Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
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El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una reunión al margen de la cumbre de la ASEAN en Manila, Filipinas.

© REUTERS Nacho Doce

Los aficionados españoles se reúnen en la Plaza de Cibeles de Madrid durante el desfile de la victoria para celebrar el triunfo en el Mundial.

Los aficionados españoles se reúnen en la Plaza de Cibeles de Madrid durante el desfile de la victoria para celebrar el triunfo en el Mundial. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Nacho Doce

Los aficionados españoles se reúnen en la Plaza de Cibeles de Madrid durante el desfile de la victoria para celebrar el triunfo en el Mundial.

© REUTERS Jorge Vega

Una vista aérea captada por un dron muestra un parque de diversiones inundado tras las intensas lluvias provocadas por un frente meteorológico, que causaron inundaciones y llevaron a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia, en La Serena, Chile.

Una vista aérea captada por un dron muestra un parque de diversiones inundado tras las intensas lluvias provocadas por un frente meteorológico, que causaron inundaciones y llevaron a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia, en La Serena, Chile. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Jorge Vega

Una vista aérea captada por un dron muestra un parque de diversiones inundado tras las intensas lluvias provocadas por un frente meteorológico, que causaron inundaciones y llevaron a las autoridades chilenas a declarar el estado de emergencia, en La Serena, Chile.

© AP Photo / Fred Mery

Menores vestidos con trajes tradicionales participan en el ritual de purificación Mikoshi Arai, previo al festival sintoísta Gion Matsuri, en Kioto, al oeste de Japón.

Menores vestidos con trajes tradicionales participan en el ritual de purificación Mikoshi Arai, previo al festival sintoísta Gion Matsuri, en Kioto, al oeste de Japón. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Fred Mery

Menores vestidos con trajes tradicionales participan en el ritual de purificación Mikoshi Arai, previo al festival sintoísta Gion Matsuri, en Kioto, al oeste de Japón.

© REUTERS Pool/Ezra Acayan

El canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, conversa con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes de la foto de grupo durante la Conferencia Postministerial de la ASEAN con Rusia, celebrada al margen de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas.

El canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, conversa con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes de la foto de grupo durante la Conferencia Postministerial de la ASEAN con Rusia, celebrada al margen de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Pool/Ezra Acayan

El canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, conversa con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes de la foto de grupo durante la Conferencia Postministerial de la ASEAN con Rusia, celebrada al margen de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas.

© REUTERS Djordje Kojadinovic

Vista aérea captada por un dron de personas navegando en balsas y botes inflables durante la tradicional Regata del Drina en el río Drina, cerca de Bajina Basta, Serbia.

El evento, que se celebra desde hace más de 30 años, atrae cada año a miles de participantes.

Vista aérea captada por un dron de personas navegando en balsas y botes inflables durante la tradicional Regata del Drina en el río Drina, cerca de Bajina Basta, Serbia. El evento, que se celebra desde hace más de 30 años, atrae cada año a miles de participantes. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Djordje Kojadinovic

Vista aérea captada por un dron de personas navegando en balsas y botes inflables durante la tradicional Regata del Drina en el río Drina, cerca de Bajina Basta, Serbia.

El evento, que se celebra desde hace más de 30 años, atrae cada año a miles de participantes.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Nathan Jimerson, clavadista profesional estadounidense, durante una competición de saltos de gran altura en el marco del festival Dos Ríos, en Moscú.

Nathan Jimerson, clavadista profesional estadounidense, durante una competición de saltos de gran altura en el marco del festival Dos Ríos, en Moscú. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Nathan Jimerson, clavadista profesional estadounidense, durante una competición de saltos de gran altura en el marco del festival Dos Ríos, en Moscú.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Una obra del artista cubano Osmany Betancourt se exhibe en la bahía de La Habana mientras el buque Astral, de la organización humanitaria española Open Arms, llega a la isla caribeña.

Una obra del artista cubano Osmany Betancourt se exhibe en la bahía de La Habana mientras el buque Astral, de la organización humanitaria española Open Arms, llega a la isla caribeña. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ramon Espinosa

Una obra del artista cubano Osmany Betancourt se exhibe en la bahía de La Habana mientras el buque Astral, de la organización humanitaria española Open Arms, llega a la isla caribeña.

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Participantes del festival deportivo femenino celebrado en el parque de las Artes Muzeon, en Moscú, Rusia.

Participantes del festival deportivo femenino celebrado en el parque de las Artes Muzeon, en Moscú, Rusia. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Kirill Zykov
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Participantes del festival deportivo femenino celebrado en el parque de las Artes Muzeon, en Moscú, Rusia.

© AP Photo / Manish Swarup

La Policía detiene a un manifestante, mientras los simpatizantes del Partido Cockroach Janta marchan hacia el Parlamento de la India para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, en Nueva Delhi, India.

El alto funcionario renunció tras varios días de protestas.

La Policía detiene a un manifestante, mientras los simpatizantes del Partido Cockroach Janta marchan hacia el Parlamento de la India para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, en Nueva Delhi, India.El alto funcionario renunció tras varios días de protestas. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Manish Swarup

La Policía detiene a un manifestante, mientras los simpatizantes del Partido Cockroach Janta marchan hacia el Parlamento de la India para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, en Nueva Delhi, India.

El alto funcionario renunció tras varios días de protestas.

© Sputnik / Sergey Rusanov / Acceder al contenido multimedia

Ciervos, también conocidos como marales del Altái, en el territorio de una granja en la república rusa de Altái.

Ciervos, también conocidos como marales del Altái, en el territorio de una granja en la república rusa de Altái. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Sergey Rusanov
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Ciervos, también conocidos como marales del Altái, en el territorio de una granja en la república rusa de Altái.

© REUTERS Manon Cruz

Un hombre se encuentra junto a unas ruinas mientras el humo se extiende cerca, en el pueblo de Cotignac, Francia, tras un incendio forestal devastador.

Un hombre se encuentra junto a unas ruinas mientras el humo se extiende cerca, en el pueblo de Cotignac, Francia, tras un incendio forestal devastador. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Manon Cruz

Un hombre se encuentra junto a unas ruinas mientras el humo se extiende cerca, en el pueblo de Cotignac, Francia, tras un incendio forestal devastador.

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Acceder al contenido multimedia

En la ciudad rusa de Kazán construyeron una torre de chak-chak, un postre tradicional nacional, de 10 metros y 14 centímetros de alto.

Además de establecer un nuevo récord de altura, la torre se convirtió en el chak-chak más pesado del mundo, con un peso de 4 toneladas y 509 kilogramos.

En la ciudad rusa de Kazán construyeron una torre de chak-chak, un postre tradicional nacional, de 10 metros y 14 centímetros de alto. Además de establecer un nuevo récord de altura, la torre se convirtió en el chak-chak más pesado del mundo, con un peso de 4 toneladas y 509 kilogramos. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Maksim Bogodvid
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En la ciudad rusa de Kazán construyeron una torre de chak-chak, un postre tradicional nacional, de 10 metros y 14 centímetros de alto.

Además de establecer un nuevo récord de altura, la torre se convirtió en el chak-chak más pesado del mundo, con un peso de 4 toneladas y 509 kilogramos.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Acceder al contenido multimedia

Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial en Shanghái.

Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial en Shanghái. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial en Shanghái.

© AP Photo / Wahidullah Kakar

Residentes y trabajadores de rescate inspeccionan edificios dañados por las graves inundaciones en la provincia oriental de Nuristán, Afganistán.

Residentes y trabajadores de rescate inspeccionan edificios dañados por las graves inundaciones en la provincia oriental de Nuristán, Afganistán. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Wahidullah Kakar

Residentes y trabajadores de rescate inspeccionan edificios dañados por las graves inundaciones en la provincia oriental de Nuristán, Afganistán.

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