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Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260725/nueva-amenaza-para-eeuu-que-esconde-el-polemico-informe-sobre-cuba-1174414689.html
Nueva 'amenaza' para EEUU: qué esconde el polémico informe sobre Cuba
Nueva 'amenaza' para EEUU: qué esconde el polémico informe sobre Cuba
Sputnik Mundo
El Departamento de Estado lanza un nuevo informe sobre Cuba, hecho a la medida de las mejores prácticas de difamación. En sus intentos de justificar la asfixia... 25.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-25T15:00+0000
2026-07-25T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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2026
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Noticias
es_ES
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contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Nueva 'amenaza' para EEUU: qué esconde el polémico informe sobre Cuba
Sputnik Mundo
Nueva 'amenaza' para EEUU: qué esconde el polémico informe sobre Cuba
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252
60
видео
видео

Nueva 'amenaza' para EEUU: qué esconde el polémico informe sobre Cuba

15:00 GMT 25.07.2026
© Sputnik
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El Departamento de Estado lanza un nuevo informe sobre Cuba, hecho a la medida de las mejores prácticas de difamación. En sus intentos de justificar la asfixia impuesta por la Casa Blanca contra Cuba, Washington acusa a La Habana de construir una extrema izquierda en el propio territorio de EEUU.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:00 Avances e introducción del programa
02:07 Lo último en la narrativa anticubana
14:45 ¿Cómo está cubriendo EEUU el conflicto en Oriente Medio y qué está ocultando?
21:44 Rusia y Nicaragua entre los países que firman el acuerdo para la creación de la Organización Mundial de la IA
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