https://noticiaslatam.lat/20260725/nueva-amenaza-para-eeuu-que-esconde-el-polemico-informe-sobre-cuba-1174414689.html
Nueva 'amenaza' para EEUU: qué esconde el polémico informe sobre Cuba
Nueva 'amenaza' para EEUU: qué esconde el polémico informe sobre Cuba
Sputnik Mundo
El Departamento de Estado lanza un nuevo informe sobre Cuba, hecho a la medida de las mejores prácticas de difamación. En sus intentos de justificar la asfixia... 25.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-25T15:00+0000
2026-07-25T15:00+0000
2026-07-25T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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Nueva 'amenaza' para EEUU: qué esconde el polémico informe sobre Cuba
Sputnik Mundo
Nueva 'amenaza' para EEUU: qué esconde el polémico informe sobre Cuba
2026-07-25T15:00+0000
true
PT30M21S
Sputnik Mundo
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Nueva 'amenaza' para EEUU: qué esconde el polémico informe sobre Cuba
El Departamento de Estado lanza un nuevo informe sobre Cuba, hecho a la medida de las mejores prácticas de difamación. En sus intentos de justificar la asfixia impuesta por la Casa Blanca contra Cuba, Washington acusa a La Habana de construir una extrema izquierda en el propio territorio de EEUU.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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