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Un mes después de la tragedia, Venezuela reconstruye hogares y esperanza
Un mes después de la tragedia, Venezuela reconstruye hogares y esperanza
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A un mes desde el doble sismo que marcó profundamente a Venezuela, el país ofrece un último adiós a las víctimas mientras da los primeros pasos hacia una... 24.07.2026, Sputnik Mundo
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Un mes después de la tragedia, Venezuela reconstruye hogares y esperanza
A un mes desde el doble sismo que marcó profundamente a Venezuela, el país ofrece un último adiós a las víctimas mientras da los primeros pasos hacia una reconstrucción y recuperación masiva.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Verónica Lygina abordan:
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