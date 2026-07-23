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Irán: ¿son tremendas las bajas militares de EEUU?
Irán: ¿son tremendas las bajas militares de EEUU?
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Las bajas estadounidenses en su agresión contra Irán podrían ser tremendas, de allí los esfuerzos del Pentágono por ocultarlas, así como la orden de Donald... 23.07.2026, Sputnik Mundo
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Irán: ¿son tremendas las bajas militares de EEUU?
Las bajas estadounidenses en su agresión contra Irán podrían ser tremendas, de allí los esfuerzos del Pentágono por ocultarlas, así como la orden de Donald Trump de vengar las pérdidas entre los militares norteamericanos desplegados en la zona.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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Presentación del programa
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