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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
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Irán: ¿son tremendas las bajas militares de EEUU?
Irán: ¿son tremendas las bajas militares de EEUU?
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Las bajas estadounidenses en su agresión contra Irán podrían ser tremendas, de allí los esfuerzos del Pentágono por ocultarlas, así como la orden de Donald... 23.07.2026, Sputnik Mundo
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Irán: ¿son tremendas las bajas militares de EEUU?

19:00 GMT 23.07.2026
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Las bajas estadounidenses en su agresión contra Irán podrían ser tremendas, de allí los esfuerzos del Pentágono por ocultarlas, así como la orden de Donald Trump de vengar las pérdidas entre los militares norteamericanos desplegados en la zona.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Presentación del programa
02:22 Nicaragua lanza potente mensaje disuasivo
20:54 EEUU se hunde en un segundo Vietnam
32:10 Rusia y China aceleran su alianza
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