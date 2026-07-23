https://noticiaslatam.lat/20260723/eeuu-invita-a-la-persecucion-politica-mundial-un-nuevo-plan-condor-1174359077.html
EEUU invita a la persecución política mundial, ¿un nuevo plan Cóndor?
EEUU invita a la persecución política mundial, ¿un nuevo plan Cóndor?
Sputnik Mundo
EEUU hizo un llamado a "identificar y cartografiar" lo que califican como terrorismo de extrema izquierda, e instaron a diversos países a adoptar este marco... 23.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-23T15:00+0000
2026-07-23T15:00+0000
2026-07-23T15:00+0000
por todo lo alto
eeuu
ecuador
daniel noboa
josé antonio kast
keiko fujimori
marco rubio
departamento de estado (eeuu)
washington
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Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
eeuu
ecuador
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
Darío Orellana
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Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/17/1174387084_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0261b851c92fdac355d61727e17c229f.png
EEUU invita a la persecución política mundial, ¿un nuevo plan Cóndor?
Sputnik Mundo
EEUU invita a la persecución política mundial, ¿un nuevo plan Cóndor?
2026-07-23T15:00+0000
true
PT44M59S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Darío Orellana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg
eeuu, ecuador, daniel noboa, josé antonio kast, keiko fujimori, marco rubio, departamento de estado (eeuu), washington, видео
eeuu, ecuador, daniel noboa, josé antonio kast, keiko fujimori, marco rubio, departamento de estado (eeuu), washington, видео
EEUU invita a la persecución política mundial, ¿un nuevo plan Cóndor?
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
EEUU hizo un llamado a "identificar y cartografiar" lo que califican como terrorismo de extrema izquierda, e instaron a diversos países a adoptar este marco como propio. Analistas y exfuncionarios de política exterior alertan que esta estrategia podría resultar en persecución local e internacional de opositores, más allá de una amenaza real.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
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