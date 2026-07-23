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Por Todo lo Alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20260723/eeuu-invita-a-la-persecucion-politica-mundial-un-nuevo-plan-condor-1174359077.html
EEUU invita a la persecución política mundial, ¿un nuevo plan Cóndor?
EEUU invita a la persecución política mundial, ¿un nuevo plan Cóndor?
Sputnik Mundo
EEUU hizo un llamado a "identificar y cartografiar" lo que califican como terrorismo de extrema izquierda, e instaron a diversos países a adoptar este marco... 23.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-23T15:00+0000
2026-07-23T15:00+0000
por todo lo alto
eeuu
ecuador
daniel noboa
josé antonio kast
keiko fujimori
marco rubio
departamento de estado (eeuu)
washington
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Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
eeuu
ecuador
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Darío Orellana
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Darío Orellana
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Noticias
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
EEUU invita a la persecución política mundial, ¿un nuevo plan Cóndor?
Sputnik Mundo
EEUU invita a la persecución política mundial, ¿un nuevo plan Cóndor?
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, ecuador, daniel noboa, josé antonio kast, keiko fujimori, marco rubio, departamento de estado (eeuu), washington, видео
eeuu, ecuador, daniel noboa, josé antonio kast, keiko fujimori, marco rubio, departamento de estado (eeuu), washington, видео

EEUU invita a la persecución política mundial, ¿un nuevo plan Cóndor?

15:00 GMT 23.07.2026
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Darío Orellana
Desde Rusia
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Alberto García
Desde Rusia
Todos los artículos
EEUU hizo un llamado a "identificar y cartografiar" lo que califican como terrorismo de extrema izquierda, e instaron a diversos países a adoptar este marco como propio. Analistas y exfuncionarios de política exterior alertan que esta estrategia podría resultar en persecución local e internacional de opositores, más allá de una amenaza real.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
00:19 Presentación del programa
03:19 La invitación de EEUU que enciende alarmas a nivel mundial
07:56 Lo que está en juego con esta nueva exportación estadounidense
15:06 Sirenas y alarmas se encienden si se accede al completo alineamiento
19:12 Todo podría estar empezando por un país sudamericano como un plan piloto
31:27 Crónicas de lo absurdo
43:47 Despedida
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