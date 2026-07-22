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El enorme costo humano de las sanciones de Washington contra los cubanos
El enorme costo humano de las sanciones de Washington contra los cubanos
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Para el 2018, Cuba tenía la tasa de mortalidad infantil más baja de América. Ese índice se ha duplicado en la época de la Administración Trump, por el... 22.07.2026, Sputnik Mundo
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El enorme costo humano de las sanciones de Washington contra los cubanos
Para el 2018, Cuba tenía la tasa de mortalidad infantil más baja de América. Ese índice se ha duplicado en la época de la Administración Trump, por el recrudecimiento del bloqueo sobre la isla. Más que eso, en Cuba hay más de 100.000 pacientes que esperan por una intervención quirúrgica debido a la imposibilidad de importar los insumos necesarios.
¿Cómo puede el mundo ayudar a la isla? Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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