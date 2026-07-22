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El enorme costo humano de las sanciones de Washington contra los cubanos

El enorme costo humano de las sanciones de Washington contra los cubanos

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Para el 2018, Cuba tenía la tasa de mortalidad infantil más baja de América. Ese índice se ha duplicado en la época de la Administración Trump, por el... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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¿Cómo puede el mundo ayudar a la isla? Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:

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