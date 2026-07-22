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De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
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El enorme costo humano de las sanciones de Washington contra los cubanos
El enorme costo humano de las sanciones de Washington contra los cubanos
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Para el 2018, Cuba tenía la tasa de mortalidad infantil más baja de América. Ese índice se ha duplicado en la época de la Administración Trump, por el... 22.07.2026, Sputnik Mundo
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El enorme costo humano de las sanciones de Washington contra los cubanos

15:00 GMT 22.07.2026
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Para el 2018, Cuba tenía la tasa de mortalidad infantil más baja de América. Ese índice se ha duplicado en la época de la Administración Trump, por el recrudecimiento del bloqueo sobre la isla. Más que eso, en Cuba hay más de 100.000 pacientes que esperan por una intervención quirúrgica debido a la imposibilidad de importar los insumos necesarios.
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