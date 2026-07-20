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Zajárova acusa a Occidente de mirar con inferioridad a los demás: "Es un concepto recurrente de su política"

Zajárova acusa a Occidente de mirar con inferioridad a los demás: "Es un concepto recurrente de su política"

Sputnik Mundo

La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, señaló que los países occidentales no sólo ven con normalidad el trato desigual a su país, "asumiendo... 20.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-20T23:29+0000

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Durante una entrevista con Perviy Canal (Canal 1), una de las principales cadenas de televisión del país euroasiático, aludió a la declaratoria de guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética, un hecho que, dijo, no fue impulsado por "un lunático solitario".Además, afirmó que Kiev ha incrementado el número de ataques contra niños, al tiempo de cuestionar dónde está la solidaridad de quienes apoyan al régimen ucraniano.

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