Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260720/zajarova-acusa-a-occidente-de-mirar-con-inferioridad-a-los-demas-es-un-concepto-recurrente-de-su-1174353868.html
Zajárova acusa a Occidente de mirar con inferioridad a los demás: "Es un concepto recurrente de su política"
Zajárova acusa a Occidente de mirar con inferioridad a los demás: "Es un concepto recurrente de su política"
Sputnik Mundo
La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, señaló que los países occidentales no sólo ven con normalidad el trato desigual a su país, "asumiendo... 20.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-20T23:29+0000
2026-07-20T23:52+0000
internacional
rusia
maría zajárova
occidente
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1c/1167969367_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_18693ae7a714e5c7d1e429cdf4c09968.jpg
Durante una entrevista con Perviy Canal (Canal 1), una de las principales cadenas de televisión del país euroasiático, aludió a la declaratoria de guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética, un hecho que, dijo, no fue impulsado por "un lunático solitario".Además, afirmó que Kiev ha incrementado el número de ataques contra niños, al tiempo de cuestionar dónde está la solidaridad de quienes apoyan al régimen ucraniano.
occidente
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1c/1167969367_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_137c7856d7d9152e88c80fb1facd0603.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, maría zajárova, occidente, política
rusia, maría zajárova, occidente, política

Zajárova acusa a Occidente de mirar con inferioridad a los demás: "Es un concepto recurrente de su política"

23:29 GMT 20.07.2026 (actualizado: 23:52 GMT 20.07.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa
María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, señaló que los países occidentales no sólo ven con normalidad el trato desigual a su país, "asumiendo que somos gente de otro tipo", sino que ello es "un concepto recurrente de su política, de su sistema de gobierno".
Durante una entrevista con Perviy Canal (Canal 1), una de las principales cadenas de televisión del país euroasiático, aludió a la declaratoria de guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética, un hecho que, dijo, no fue impulsado por "un lunático solitario".
"Se trata de una estrategia, ideología y filosofía bien pensadas, que tenían una profundidad de no sé cuántos años luz, así como un amplio alcance y apoyo que provenía de todos lados. Y Gran Bretaña, y EEUU, y el ambiente en general, y los círculos empresariales de los negocios que aún existen", ahondó.
Además, afirmó que Kiev ha incrementado el número de ataques contra niños, al tiempo de cuestionar dónde está la solidaridad de quienes apoyan al régimen ucraniano.
"Aquellos a quienes antes les gustaba tanto manifestar su postura cívica, aquellos que veían y sentían con tanta intensidad los ataques terroristas en París, en Berlín, en el Oriente Medio. ¿Acaso ahora no sienten ese dolor?", dijo.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала