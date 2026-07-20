Zajárova acusa a Occidente de mirar con inferioridad a los demás: "Es un concepto recurrente de su política"
23:29 GMT 20.07.2026 (actualizado: 23:52 GMT 20.07.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa
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La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, señaló que los países occidentales no sólo ven con normalidad el trato desigual a su país, "asumiendo que somos gente de otro tipo", sino que ello es "un concepto recurrente de su política, de su sistema de gobierno".
Durante una entrevista con Perviy Canal (Canal 1), una de las principales cadenas de televisión del país euroasiático, aludió a la declaratoria de guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética, un hecho que, dijo, no fue impulsado por "un lunático solitario".
"Se trata de una estrategia, ideología y filosofía bien pensadas, que tenían una profundidad de no sé cuántos años luz, así como un amplio alcance y apoyo que provenía de todos lados. Y Gran Bretaña, y EEUU, y el ambiente en general, y los círculos empresariales de los negocios que aún existen", ahondó.
Además, afirmó que Kiev ha incrementado el número de ataques contra niños, al tiempo de cuestionar dónde está la solidaridad de quienes apoyan al régimen ucraniano.
"Aquellos a quienes antes les gustaba tanto manifestar su postura cívica, aquellos que veían y sentían con tanta intensidad los ataques terroristas en París, en Berlín, en el Oriente Medio. ¿Acaso ahora no sienten ese dolor?", dijo.
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