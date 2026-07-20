Petro dice que "quieren encarcelar la dirigencia progresista" de Colombia
© AP Photo / Fernando VergaraGustavo Petro, presidente de Colombia, pronuncia un discurso durante una ceremonia militar en Bogotá, Colombia, el 5 de junio de 2026
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El mandatario saliente colombiano Gustavo Petro dijo que el Gobierno que encabezará Abelardo De la Espriella a partir del próximo 7 de agosto buscará perseguir y aplicar medidas judiciales en contra de él y del movimiento de izquierda que encabeza.
"Quieren encarcelar la dirigencia progresista, tanto la que estuvo en el Gobierno, empezando por el que habla, como la que no estuvo en el Gobierno", apuntó desde Bogotá durante un evento público para despedir su Administración.
Diversos videos en redes sociales dan cuenta de la multitud que atrajo el presidente saliente durante su último discurso como mandatario del país sudamericano.
Mientras el mandatario saliente afirmó que se trata de una despedida "transitoria", la multitud coreó en varias ocasiones: "Y va a volver y va a volver, Gustavo Petro va a volver", a días de que el mandatario electo Abelardo De la Espriella asuma el poder, en medio de notables diferencias políticas.
Mientras el mandatario saliente afirmó que se trata de una despedida "transitoria", la multitud coreó en varias ocasiones: "Y va a volver y va a volver, Gustavo Petro va a volver", a días de que el mandatario electo Abelardo De la Espriella asuma el poder, en medio de notables diferencias políticas.
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