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El invento ruso que puede salvar tu smartphone de explotar
El invento ruso que puede salvar tu smartphone de explotar
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Una película desarrollada por científicos rusos puede evitar que la batería de tu smartphone explote ante un cortocircuito. Sin sensores. Sin electrónica... 19.07.2026, Sputnik Mundo
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El invento ruso que puede salvar tu smartphone de explotar
Una película desarrollada por científicos rusos puede evitar que la batería de tu smartphone explote ante un cortocircuito. Sin sensores. Sin electrónica externa. Solo química inteligente que reacciona antes que el fuego.
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