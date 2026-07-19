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El invento ruso que puede salvar tu smartphone de explotar

El invento ruso que puede salvar tu smartphone de explotar

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Una película desarrollada por científicos rusos puede evitar que la batería de tu smartphone explote ante un cortocircuito. Sin sensores. Sin electrónica... 19.07.2026, Sputnik Mundo

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