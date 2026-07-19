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¿Alguna vez te has preguntado cómo será el mundo dentro de 10, 20 o 100 años? En 'Conexión 360', el futuro te va a sonar emocionante como una película de ciencia ficción, ¡pero todo es real!
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El invento ruso que puede salvar tu smartphone de explotar
El invento ruso que puede salvar tu smartphone de explotar
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Una película desarrollada por científicos rusos puede evitar que la batería de tu smartphone explote ante un cortocircuito. Sin sensores. Sin electrónica... 19.07.2026, Sputnik Mundo
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El invento ruso que puede salvar tu smartphone de explotar

15:00 GMT 19.07.2026
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Una película desarrollada por científicos rusos puede evitar que la batería de tu smartphone explote ante un cortocircuito. Sin sensores. Sin electrónica externa. Solo química inteligente que reacciona antes que el fuego.
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