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Suprema Corte de Brasil frena la visita de Milei a Bolsonaro

Suprema Corte de Brasil frena la visita de Milei a Bolsonaro

Sputnik Mundo

La resolución, dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, establece una prohibición general de visitas por un periodo de 30 días, fundamentada en el... 18.07.2026, Sputnik Mundo

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El exmandatario tiene vedado emitir pronunciamientos o comunicarse a través de plataformas digitales, de forma directa o por medio de terceros. En días pasados, escribió una carta de apoyo a la candidatura de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.El dictamen de la máxima instancia judicial estipula que la restricción solo exceptúa al personal médico, de fisioterapia y a su equipo de defensa legal. Adicionalmente, el juez determinó que Bolsonaro —que buscaba reunirse con el mandatario argentino Javier Milei en su residencia de Brasilia— no podrá sostener encuentros de índole político-electoral ni emitir manifiestos por ningún canal de comunicación hasta que concluyan los comicios presidenciales.El encuentro estaba previsto para el próximo 25 de julio, en el marco de la asistencia de Milei a la convención del Partido Liberal, donde se oficializará la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Por su parte, la defensa jurídica del exgobernante brasileño, que había tramitado el permiso formal para la comitiva argentina —integrada también por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei—, ha criticado la medida, calificándola de desproporcionada.

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