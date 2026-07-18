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Oriente Medio se adentra en una nueva espiral de enfrentamiento
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La tregua rota quedó atrás. Con los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y la respuesta de la nación persa como telón del fondo, Oriente Medio... 18.07.2026, Sputnik Mundo
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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Oriente Medio se adentra en una nueva espiral de enfrentamiento
La tregua rota quedó atrás. Con los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y la respuesta de la nación persa como telón del fondo, Oriente Medio alcanza niveles máximos de tensión, con implicaciones para toda la región.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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