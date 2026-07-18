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Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
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Oriente Medio se adentra en una nueva espiral de enfrentamiento
Oriente Medio se adentra en una nueva espiral de enfrentamiento
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La tregua rota quedó atrás. Con los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y la respuesta de la nación persa como telón del fondo, Oriente Medio... 18.07.2026, Sputnik Mundo
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nicaragua-rusia: línea directa
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Oriente Medio se adentra en una nueva espiral de enfrentamiento

15:00 GMT 18.07.2026
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La tregua rota quedó atrás. Con los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y la respuesta de la nación persa como telón del fondo, Oriente Medio alcanza niveles máximos de tensión, con implicaciones para toda la región.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:38 Avances e introducción del programa
03:48 EEUU echa a la basura la tregua con Irán
05:00 Irán muestra capacidad de respuesta contra objetivos legítimos
13:29 Europa respalda la maquinaria terrorista de Kiev
14:52 Histeria en el conflicto ucraniano
26:24 Nicaragua celebra los logros de la Revolución Sandinista
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