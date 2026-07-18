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Oriente Medio se adentra en una nueva espiral de enfrentamiento

Oriente Medio se adentra en una nueva espiral de enfrentamiento

Sputnik Mundo

La tregua rota quedó atrás. Con los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y la respuesta de la nación persa como telón del fondo, Oriente Medio... 18.07.2026, Sputnik Mundo

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nicaragua-rusia: línea directa

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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:

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