https://noticiaslatam.lat/20260717/iran-expone-la-total-impotencia-de-eeuu-1174316113.html

Irán expone la total impotencia de EEUU

Irán expone la total impotencia de EEUU

Sputnik Mundo

El carácter de los ataques estadounidenses, tanto verbales como militares, contra Irán, no es en absoluto una demostración de fuerza, sino de total impotencia... 17.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-17T19:00+0000

2026-07-17T19:00+0000

2026-07-17T19:00+0000

puentes informativos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/11/1174316601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d7004b4f0d31e07f3acaebb2b2eb815.jpg

En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Irán expone la total impotencia de EEUU Sputnik Mundo Irán expone la total impotencia de EEUU 2026-07-17T19:00+0000 true PT62M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео