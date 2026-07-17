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'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
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Irán expone la total impotencia de EEUU
Irán expone la total impotencia de EEUU
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El carácter de los ataques estadounidenses, tanto verbales como militares, contra Irán, no es en absoluto una demostración de fuerza, sino de total impotencia... 17.07.2026, Sputnik Mundo
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Irán expone la total impotencia de EEUU
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Irán expone la total impotencia de EEUU

19:00 GMT 17.07.2026
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El carácter de los ataques estadounidenses, tanto verbales como militares, contra Irán, no es en absoluto una demostración de fuerza, sino de total impotencia que se traduce en una irracionalidad criminal.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Introducción del programa
02:27 EEUU abandona definitivamente las reglas en su agresión contra Irán
21:00 ¿Cómo Rusia ayuda a Venezuela ante el golpe del doble terremoto?
34:19 El feroz colonialismo financiero occidental
49:02 La brutal respuesta de EEUU al sufrimiento del pueblo cubano
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