https://noticiaslatam.lat/20260717/iran-expone-la-total-impotencia-de-eeuu-1174316113.html
Irán expone la total impotencia de EEUU
Irán expone la total impotencia de EEUU
Sputnik Mundo
El carácter de los ataques estadounidenses, tanto verbales como militares, contra Irán, no es en absoluto una demostración de fuerza, sino de total impotencia... 17.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-17T19:00+0000
2026-07-17T19:00+0000
2026-07-17T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/11/1174316601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d7004b4f0d31e07f3acaebb2b2eb815.jpg
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/11/1174316601_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_00c44d5dd1082f132dbc06d44905fc20.jpg
Irán expone la total impotencia de EEUU
Sputnik Mundo
Irán expone la total impotencia de EEUU
2026-07-17T19:00+0000
true
PT62M21S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Irán expone la total impotencia de EEUU
El carácter de los ataques estadounidenses, tanto verbales como militares, contra Irán, no es en absoluto una demostración de fuerza, sino de total impotencia que se traduce en una irracionalidad criminal.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00
Introducción del programa
02:27
EEUU abandona definitivamente las reglas en su agresión contra Irán
21:00
¿Cómo Rusia ayuda a Venezuela ante el golpe del doble terremoto?
34:19
El feroz colonialismo financiero occidental
49:02
La brutal respuesta de EEUU al sufrimiento del pueblo cubano