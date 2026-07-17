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Estrellas de cuatro patas en la alfombra roja: un insólito desfile inaugura el festival de cine en Moscú

Estrellas de cuatro patas en la alfombra roja: un insólito desfile inaugura el festival de cine en Moscú

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La capital rusa se convirtió el pasado fin de semana no solo en la capital del cine, sino también en un punto de encuentro para todos aquellos comprometidos... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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Desde el primer día, el ambiente marcó el espíritu del certamen, cuya misión es hablar de los animales a través del lenguaje del cine.Sputnik muestra imágenes con decenas de celebridades peludas de las más diversas razas, que se convirtieron en las principales protagonistas de la ceremonia de apertura.

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