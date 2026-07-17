Estrellas de cuatro patas en la alfombra roja: un insólito desfile inaugura el festival de cine en Moscú
El festival recibió su nombre en honor a Bim Blanco Oreja Negra, el entrañable setter escocés, símbolo de fidelidad y devoción, protagonista de la famosa novela soviética de Gavriil Troepolski y de su posterior adaptación cinematográfica.
El festival recibió su nombre en honor a Bim Blanco Oreja Negra, el entrañable setter escocés, símbolo de fidelidad y devoción, protagonista de la famosa novela soviética de Gavriil Troepolski y de su posterior adaptación cinematográfica.
La presidenta del festival, Anna Tíjonova, declaró que el objetivo principal del certamen es convertirse en la voz de los animales.
Según explicó, son las personas quienes deben actuar como sus portavoces, ya que los animales no pueden pedir ayuda ni contar sus propios problemas.
La presidenta del festival, Anna Tíjonova, declaró que el objetivo principal del certamen es convertirse en la voz de los animales.
Según explicó, son las personas quienes deben actuar como sus portavoces, ya que los animales no pueden pedir ayuda ni contar sus propios problemas.
La organización trabajó cerca de dos años para hacer realidad este proyecto. Durante ese tiempo se definió su misión principal: apoyar a los creadores de películas sobre animales, unir a cineastas y defensores de los derechos de los animales y fomentar entre los jóvenes una cultura de respeto y responsabilidad hacia las mascotas y la fauna silvestre.
La organización trabajó cerca de dos años para hacer realidad este proyecto. Durante ese tiempo se definió su misión principal: apoyar a los creadores de películas sobre animales, unir a cineastas y defensores de los derechos de los animales y fomentar entre los jóvenes una cultura de respeto y responsabilidad hacia las mascotas y la fauna silvestre.
La presidenta señaló que, durante la selección de la programación, quedó claro que actualmente existen pocas producciones cinematográficas de calidad dedicadas a los animales.
Por ello, el festival aspira no solo a presentar las mejores obras, sino también a inspirar a una nueva generación de directores y espectadores a reflexionar sobre la humanidad, la compasión y la responsabilidad individual.
La presidenta señaló que, durante la selección de la programación, quedó claro que actualmente existen pocas producciones cinematográficas de calidad dedicadas a los animales.
Por ello, el festival aspira no solo a presentar las mejores obras, sino también a inspirar a una nueva generación de directores y espectadores a reflexionar sobre la humanidad, la compasión y la responsabilidad individual.
La iniciativa también cuenta con el respaldo de las autoridades. El primer vicepresidente del Comité de Ecología de la Duma Estatal, Vladímir Burmátov, calificó la creación del festival como una iniciativa largamente esperada.
A su juicio, el cine sigue siendo una de las herramientas más eficaces para educar en la bondad, la responsabilidad y el respeto por todos los seres vivos.
La iniciativa también cuenta con el respaldo de las autoridades. El primer vicepresidente del Comité de Ecología de la Duma Estatal, Vladímir Burmátov, calificó la creación del festival como una iniciativa largamente esperada.
A su juicio, el cine sigue siendo una de las herramientas más eficaces para educar en la bondad, la responsabilidad y el respeto por todos los seres vivos.
Tras la ceremonia inaugural, los asistentes pudieron ver la película Bambi, dirigida por Elena Bogdánovich.
El guionista Nikolái Burliáyev explicó que la cinta no es una adaptación de la conocida historia, sino una obra poética independiente que conserva únicamente los nombres de los personajes y ofrece una visión completamente nueva del relato.
Tras la ceremonia inaugural, los asistentes pudieron ver la película Bambi, dirigida por Elena Bogdánovich.
El guionista Nikolái Burliáyev explicó que la cinta no es una adaptación de la conocida historia, sino una obra poética independiente que conserva únicamente los nombres de los personajes y ofrece una visión completamente nueva del relato.
La competición reúne más de 30 películas de ficción, documentales y filmes de animación.
Las obras serán evaluadas por un jurado internacional integrado por actores y directores de Rusia y de otros países.
La competición reúne más de 30 películas de ficción, documentales y filmes de animación.
Las obras serán evaluadas por un jurado internacional integrado por actores y directores de Rusia y de otros países.