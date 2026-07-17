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Estrellas de cuatro patas en la alfombra roja: un insólito desfile inaugura el festival de cine en Moscú
Estrellas de cuatro patas en la alfombra roja: un insólito desfile inaugura el festival de cine en Moscú
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La capital rusa se convirtió el pasado fin de semana no solo en la capital del cine, sino también en un punto de encuentro para todos aquellos comprometidos... 17.07.2026, Sputnik Mundo
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Desde el primer día, el ambiente marcó el espíritu del certamen, cuya misión es hablar de los animales a través del lenguaje del cine.Sputnik muestra imágenes con decenas de celebridades peludas de las más diversas razas, que se convirtieron en las principales protagonistas de la ceremonia de apertura.
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Estrellas de cuatro patas en la alfombra roja: un insólito desfile inaugura el festival de cine en Moscú

18:03 GMT 17.07.2026
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La capital rusa se convirtió el pasado fin de semana no solo en la capital del cine, sino también en un punto de encuentro para todos aquellos comprometidos con la protección y el bienestar animal. El pabellón del parque Zariade acogió la inauguración oficial de la primera edición del Festival Internacional de Cine Bim Blanco.
Desde el primer día, el ambiente marcó el espíritu del certamen, cuya misión es hablar de los animales a través del lenguaje del cine.
Sputnik muestra imágenes con decenas de celebridades peludas de las más diversas razas, que se convirtieron en las principales protagonistas de la ceremonia de apertura.
© Sputnik / Vladímir Astapkovich

El festival recibió su nombre en honor a Bim Blanco Oreja Negra, el entrañable setter escocés, símbolo de fidelidad y devoción, protagonista de la famosa novela soviética de Gavriil Troepolski y de su posterior adaptación cinematográfica.

El festival recibió su nombre en honor a Bim Blanco Oreja Negra, el entrañable setter escocés, símbolo de fidelidad y devoción, protagonista de la famosa novela soviética de Gavriil Troepolski y de su posterior adaptación cinematográfica. - Sputnik Mundo
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El festival recibió su nombre en honor a Bim Blanco Oreja Negra, el entrañable setter escocés, símbolo de fidelidad y devoción, protagonista de la famosa novela soviética de Gavriil Troepolski y de su posterior adaptación cinematográfica.

© Vladímir Astapkovich

La presidenta del festival, Anna Tíjonova, declaró que el objetivo principal del certamen es convertirse en la voz de los animales.

Según explicó, son las personas quienes deben actuar como sus portavoces, ya que los animales no pueden pedir ayuda ni contar sus propios problemas.

La presidenta del festival, Anna Tíjonova, declaró que el objetivo principal del certamen es convertirse en la voz de los animales.Según explicó, son las personas quienes deben actuar como sus portavoces, ya que los animales no pueden pedir ayuda ni contar sus propios problemas. - Sputnik Mundo
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La presidenta del festival, Anna Tíjonova, declaró que el objetivo principal del certamen es convertirse en la voz de los animales.

Según explicó, son las personas quienes deben actuar como sus portavoces, ya que los animales no pueden pedir ayuda ni contar sus propios problemas.

© Vladímir Astapkovich

La organización trabajó cerca de dos años para hacer realidad este proyecto. Durante ese tiempo se definió su misión principal: apoyar a los creadores de películas sobre animales, unir a cineastas y defensores de los derechos de los animales y fomentar entre los jóvenes una cultura de respeto y responsabilidad hacia las mascotas y la fauna silvestre.

La organización trabajó cerca de dos años para hacer realidad este proyecto. Durante ese tiempo se definió su misión principal: apoyar a los creadores de películas sobre animales, unir a cineastas y defensores de los derechos de los animales y fomentar entre los jóvenes una cultura de respeto y responsabilidad hacia las mascotas y la fauna silvestre. - Sputnik Mundo
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La organización trabajó cerca de dos años para hacer realidad este proyecto. Durante ese tiempo se definió su misión principal: apoyar a los creadores de películas sobre animales, unir a cineastas y defensores de los derechos de los animales y fomentar entre los jóvenes una cultura de respeto y responsabilidad hacia las mascotas y la fauna silvestre.

© Sputnik / Vladímir Astapkovich

La presidenta señaló que, durante la selección de la programación, quedó claro que actualmente existen pocas producciones cinematográficas de calidad dedicadas a los animales.

Por ello, el festival aspira no solo a presentar las mejores obras, sino también a inspirar a una nueva generación de directores y espectadores a reflexionar sobre la humanidad, la compasión y la responsabilidad individual.

La presidenta señaló que, durante la selección de la programación, quedó claro que actualmente existen pocas producciones cinematográficas de calidad dedicadas a los animales.Por ello, el festival aspira no solo a presentar las mejores obras, sino también a inspirar a una nueva generación de directores y espectadores a reflexionar sobre la humanidad, la compasión y la responsabilidad individual. - Sputnik Mundo
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La presidenta señaló que, durante la selección de la programación, quedó claro que actualmente existen pocas producciones cinematográficas de calidad dedicadas a los animales.

Por ello, el festival aspira no solo a presentar las mejores obras, sino también a inspirar a una nueva generación de directores y espectadores a reflexionar sobre la humanidad, la compasión y la responsabilidad individual.

© Vladímir Astapkovich

La iniciativa también cuenta con el respaldo de las autoridades. El primer vicepresidente del Comité de Ecología de la Duma Estatal, Vladímir Burmátov, calificó la creación del festival como una iniciativa largamente esperada.

A su juicio, el cine sigue siendo una de las herramientas más eficaces para educar en la bondad, la responsabilidad y el respeto por todos los seres vivos.

La iniciativa también cuenta con el respaldo de las autoridades. El primer vicepresidente del Comité de Ecología de la Duma Estatal, Vladímir Burmátov, calificó la creación del festival como una iniciativa largamente esperada.A su juicio, el cine sigue siendo una de las herramientas más eficaces para educar en la bondad, la responsabilidad y el respeto por todos los seres vivos. - Sputnik Mundo
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La iniciativa también cuenta con el respaldo de las autoridades. El primer vicepresidente del Comité de Ecología de la Duma Estatal, Vladímir Burmátov, calificó la creación del festival como una iniciativa largamente esperada.

A su juicio, el cine sigue siendo una de las herramientas más eficaces para educar en la bondad, la responsabilidad y el respeto por todos los seres vivos.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich

Tras la ceremonia inaugural, los asistentes pudieron ver la película Bambi, dirigida por Elena Bogdánovich.

El guionista Nikolái Burliáyev explicó que la cinta no es una adaptación de la conocida historia, sino una obra poética independiente que conserva únicamente los nombres de los personajes y ofrece una visión completamente nueva del relato.

Tras la ceremonia inaugural, los asistentes pudieron ver la película Bambi, dirigida por Elena Bogdánovich.El guionista Nikolái Burliáyev explicó que la cinta no es una adaptación de la conocida historia, sino una obra poética independiente que conserva únicamente los nombres de los personajes y ofrece una visión completamente nueva del relato. - Sputnik Mundo
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Tras la ceremonia inaugural, los asistentes pudieron ver la película Bambi, dirigida por Elena Bogdánovich.

El guionista Nikolái Burliáyev explicó que la cinta no es una adaptación de la conocida historia, sino una obra poética independiente que conserva únicamente los nombres de los personajes y ofrece una visión completamente nueva del relato.

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La competición reúne más de 30 películas de ficción, documentales y filmes de animación.

Las obras serán evaluadas por un jurado internacional integrado por actores y directores de Rusia y de otros países.

La competición reúne más de 30 películas de ficción, documentales y filmes de animación.Las obras serán evaluadas por un jurado internacional integrado por actores y directores de Rusia y de otros países. - Sputnik Mundo
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La competición reúne más de 30 películas de ficción, documentales y filmes de animación.

Las obras serán evaluadas por un jurado internacional integrado por actores y directores de Rusia y de otros países.

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