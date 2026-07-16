https://noticiaslatam.lat/20260716/se-va-o-se-queda-noboa-posible-revocatoria-presidencial-en-ecuador-1174293273.html
¿Se va o se queda Noboa? Posible revocatoria presidencial en Ecuador
¿Se va o se queda Noboa? Posible revocatoria presidencial en Ecuador
Sputnik Mundo
Organizaciones sociales y políticas de Ecuador impulsaron solicitudes de revocatoria del mandato presidencial, ante lo que el Ejecutivo solicitó el archivo de... 16.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-16T15:00+0000
2026-07-16T15:00+0000
2026-07-16T15:00+0000
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Alberto García
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Alberto García
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg
Noticias
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0f/1174293339_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_e64b548a33bbd8e7084a5730edff4f7a.png
¿Se va o se queda Noboa? Posible revocatoria presidencial en Ecuador
Sputnik Mundo
¿Se va o se queda Noboa? Posible revocatoria presidencial en Ecuador
2026-07-16T15:00+0000
true
PT40M24S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Alberto García
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg
видео, daniel noboa, ecuador, política
видео, daniel noboa, ecuador, política
¿Se va o se queda Noboa? Posible revocatoria presidencial en Ecuador
Alberto García
Desde Rusia
Darío Orellana
Desde Rusia
Organizaciones sociales y políticas de Ecuador impulsaron solicitudes de revocatoria del mandato presidencial, ante lo que el Ejecutivo solicitó el archivo de estas al CNE, sosteniendo que corresponden a políticas públicas exclusivas del presidente y que no constituyen una causal válida de incumplimiento para activar la revocatoria.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, para enterarte más en detalle acerca de:
00:19
Presentación del programa
04:57
Así Ecuador inicia un posible cambio de poder anticipado
07:20
Lo que consagra la Carta Magna del país en la materia
17:17
Este es el órgano estatal encargado de decidir y su modo de proceder
18:09
Comentarios acerca de los argumentos presentados en las demandas de revocatoria
29:40
Crónicas de lo absurdo