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Irán anuncia mayor alianza con Rusia en medio de la agresión de EEUU
Irán anuncia mayor alianza con Rusia en medio de la agresión de EEUU
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Dos malas noticias para EEUU: en medio de la agresión de Washington, Teherán anunció la ampliación de la alianza con Rusia, mientras que un proyecto de ley... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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Irán anuncia mayor alianza con Rusia en medio de la agresión de EEUU
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Irán anuncia mayor alianza con Rusia en medio de la agresión de EEUU
Dos malas noticias para EEUU: en medio de la agresión de Washington, Teherán anunció la ampliación de la alianza con Rusia, mientras que un proyecto de ley presentado al Parlamento iraní establece que la República Islámica no tolerará ninguna tentativa de Washington por controlar el estrecho de Ormuz.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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