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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
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Irán anuncia mayor alianza con Rusia en medio de la agresión de EEUU
Irán anuncia mayor alianza con Rusia en medio de la agresión de EEUU
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Dos malas noticias para EEUU: en medio de la agresión de Washington, Teherán anunció la ampliación de la alianza con Rusia, mientras que un proyecto de ley... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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Irán anuncia mayor alianza con Rusia en medio de la agresión de EEUU

19:00 GMT 16.07.2026
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Dos malas noticias para EEUU: en medio de la agresión de Washington, Teherán anunció la ampliación de la alianza con Rusia, mientras que un proyecto de ley presentado al Parlamento iraní establece que la República Islámica no tolerará ninguna tentativa de Washington por controlar el estrecho de Ormuz.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
01:05 Presentación del programa
02:24 EEUU deja de ocultar su verdadero propósito en Irán
13:37 El desagradable mensaje de Teherán a Washington
23:51 Calor en Europa: ¿urge un psiquiatra para Bruselas?
36:20 La moneda del sur global que sepultaría al dólar
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