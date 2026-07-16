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Irán anuncia mayor alianza con Rusia en medio de la agresión de EEUU

Irán anuncia mayor alianza con Rusia en medio de la agresión de EEUU

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Dos malas noticias para EEUU: en medio de la agresión de Washington, Teherán anunció la ampliación de la alianza con Rusia, mientras que un proyecto de ley... 16.07.2026, Sputnik Mundo

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insurgentes y tverskaya

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En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:

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